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trabzonspor'un yükselen yıldızı yusuf yazıcı

TRABZONSPOR'UN YÜKSELEN YILDIZI YUSUF YAZICI

Trabzonspor'un 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı, ligde 27 golü bulunan bordo mavililerin 8 golüne doğrudan katkı sağlarken performansıyla piyasa değerini de ikiye katladı.

Tarih : 11 Nisan 2017, 13:10
Puan Ver : Trabzonspor'un Yükselen Yıldızı Yusuf Yazıcı(5/10)2


Trabzonspor'un altyapısında yetişen Yusuf Yazıcı, özellikle ligin 2'nci yarısında düzenli olarak forma şansı bulmaya başladıktan sonra gol ve asistleriyle takımına önemli katkı sağladı. Ligde oynadığı 11 maçta 3 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Yusuf Yazıcı, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 karşılaşmada görev aldı, 2 gol atıp 4'de asist yaptı. Toplamda 15 maçta 14 gole doğrudan katkısı olan Yusuf Yazıcı, bu sezon Trabzonspor'a gol yollarında en çok katkı sağlayan isim oldu.



 



kaynak:sabah








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