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Trabzonspor'un yıldızları için Avrupa'nın devleri sıraya girdi

TRABZONSPOR'UN YILDIZLARI İÇİN AVRUPA'NIN DEVLERİ SIRAYA GİRDİ

Trabzonspor'un yükselen yıldızları Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür için; Ajax, Roma, Milan, Porto ve Lyon gibi Avrupa'nın dev kulüplerinin scout ekipleri Trabzon'a gelecek.

Tarih : 03 Mart 2018, 13:20
Puan Ver : Trabzonspor'un Yıldızları İçin Avrupa'nın Devleri Sıraya Girdi(7/10)3

Trabzonspor'un parlayan yıldızları Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü Beşiktaş maçında izlemek üzere Avrupalı kulüplerin scout ekipleri Trabzon'a geliyor.

Abdülkadir Ömür'ü Roma, Ajax, Porto, Yusuf Yazıcı'yı Lyon, Milan ile Okay Yokuşlu'yu da Valencia ve İngiliz kulübü West Bromwich'in yakın takibe alacağı öğrenildi. Trabzonspor yönetiminin bu üç futbolcusunun kafalarının karışmaması amacıyla Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile bir görüşme yaptığı ve oyuncuların tamamen Beşiktaş maçına konsantre olmalarını istedikleri öğrenildi. Çalımbay'ın ise Abdülkadir Ömür, Okay Yokuşlu ve Yusuf Yazıcı'nın performanslarının tavan yaptığını, izlenmelerinin gayet normal olacağını ifade ederek, bu durumdan etkilenmemeleri için yoğun çaba harcadığını yöneticilerine söylediği bildirildi.

FIRTINA'DA SARI ALARM!

Öte yandan cezalı olduğu için Beşiktaş maçında forma giyemeyecek olan Burak Yılmaz dışında Trabzonspor'da tam 9 as futbolcunun birden sarı kart sınırına dayanması Rıza Çalımbay'ın keyfini kaçardı. Tecrübeli hocanın, dev maç öncesi Hubocan, Bero, Onazi, Okay Yokuşlu, Olcay Şahan, Mustafa Akbaş, Durica, Sosa ve Kaptan Onur Recep Kıvrak ile özel bir görüşme yaparak çok dikkatli olmalarını istediği ve kesinlikle hakemle gereksiz tartışmaya girmemeleri yönünde uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Bu oyunculardan biri kart görürse, bir sonraki hafta Akhisar karşılaşmasında forma giyemeyecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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