İspanya ekibi Valencia'dan Trabzonspor'da beklentileri karşılayamayan Fabian Castillo için 6 milyon euroluk teklif geldi!

Süper Lig'de ikinci yarı şampiyonluk yarışının içinde yer almak isteyen Trabzonspor'da beklentileri karşılayamayan Fabian Castillo'ya teklif yağıyor.

FUTBOLCU KARAR VERMEK İÇİN SÜRE İSTEDİ

Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; Avrupa'dan birçok ekibin dikkatini çekmeyi başaran Kolombiyalı yıldız için İspanya'nın Valencia kulübünden 6 milyon eurluk teklif geldi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, menfaatler doğrultusunda 25 yaşındaki oyuncunun satışına izin verilebileceğini yönetime iletirken, İspanyollar'ın teklifinin değerlendirmeye alındığını ifade edildi. 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun, karar vermek için zaman istediği öğrenildi.

Kaynak: haberinburada