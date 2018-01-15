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Trabzonspor'un Yıldızına İspanyol Devinden Çılgın Teklif
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Trabzonspor'un yıldızına İspanyol devinden çılgın teklif

TRABZONSPOR'UN YILDIZINA İSPANYOL DEVİNDEN ÇILGIN TEKLİF

İspanya ekibi Valencia'dan Trabzonspor'da beklentileri karşılayamayan Fabian Castillo için 6 milyon euroluk teklif geldi!

Tarih : 15 Ocak 2018, 18:00
Puan Ver : Trabzonspor'un Yıldızına İspanyol Devinden Çılgın Teklif(8/10)4

Süper Lig'de ikinci yarı şampiyonluk yarışının içinde yer almak isteyen Trabzonspor'da beklentileri karşılayamayan Fabian Castillo'ya teklif yağıyor.

FUTBOLCU KARAR VERMEK İÇİN SÜRE İSTEDİ

Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; Avrupa'dan birçok ekibin dikkatini çekmeyi başaran Kolombiyalı yıldız için İspanya'nın Valencia kulübünden 6 milyon eurluk teklif geldi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, menfaatler doğrultusunda 25 yaşındaki oyuncunun satışına izin verilebileceğini yönetime iletirken, İspanyollar'ın teklifinin değerlendirmeye alındığını ifade edildi. 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun, karar vermek için zaman istediği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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