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Trabzonspor'un yıldızı yönetime bildirdi, ayrılmak istiyor

TRABZONSPOR'UN YILDIZI YÖNETİME BİLDİRDİ, AYRILMAK İSTİYOR

Trabzonspor'un sezon başında Celta Vigo'dan kiraladığı Theo Bongonda'nın mutsuz olduğunu ve yönetime ayrılmak istediğini bildirdi.

Tarih : 12 Aralık 2017, 19:30
Puan Ver : Trabzonspor'un Yıldızı Yönetime Bildirdi, Ayrılmak İstiyor(9/10)5

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşandı.

BeIN Sports'ta yer alan habere göre sezon başında Celta Vigo'dan kiralanan Theo Bongonda, yönetime mutsuz olduğunu ve ayrılmak istediğini iletti.

ŞARTLAR OLUŞURSA TRABZONSPOR'DAN AYRILACAK

Devre arası transfer döneminde şartların oluşması halinde Trabzonspor yönetiminin Bongonda ile yollarını ayırması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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