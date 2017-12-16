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Trabzonspor'un yıldızı Arjantin yolcusu

TRABZONSPOR'UN YILDIZI ARJANTİN YOLCUSU

Trabzonsporlu Emmanuel Mas'ın Boca Juniors'a transferinde iş ciddiye binmeye başladı.

Tarih : 16 Aralık 2017, 18:40
Puan Ver : Trabzonspor'un Yıldızı Arjantin Yolcusu(9/10)5

Arjantin basını bugün, oyuncunun sarı-mavili ekibe transfer olmak üzere olduğunu öne sürdü, ocak ayında bu transferin gerçekleşmesinin beklendiğini duyurdu.

"% 90 BOCA JUNIORS'TA"

Diario La Provincia "Emmanuel Mas, %90 Boca Juniors'un yeni transferi" başlığıyla verdiği haberde "Boca Teknik Direktörü Schelotto başkan Angelici'den takviye istedi. Bunlardan biri de Mas" ifadeleri kullanıldı.

"HER ZAMANKİNDEN DAHA YAKIN"

Ülkenin önde gelen spor gazetesi Ole de bordo-mavili futbolcuyla ilgili yeni bir habere imza attı. "Mas her zamankinden daha yakın" başlığının kullanıldığı haberde futbolcu için görüşmelerin başladığı, oyuncunun yıl sonundan önce Arjantin ekibinin formasını giyebileceği kaydedildi.

İLK TERCİH SCHELOTTO

Boca Juinors Teknik Direktörü Guillermo Barros Schelotto, sol bek mevki için iki isim belirledi. İlk tercihin Sporting forması giyen Jonathan Silva olduğu ortaya çıktı. Ancak Portekiz ekibi bu transfere yanaşmayınca, ikinci tercih olan bordo-mavili futbolcuya yönelindi.

TV'LERDE GÜNDEM MAS

Arjantin'deki televizyon ve radyo programlarında da Emamuel Mas'ın Boca Juniors'a transferi en önemli konulardan bir tanesi haline geldi. TNT Sport, Fox Sport gibi kanallardaki programlarda hemen her akşam Mas'ın Boca Juniors'a olası transferi konuşulurken, futbolcunun Boca'ya güç katacağı yönünde görüşler dile getiriliyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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