Bordo-mavili takımın ligin ikinci yarısında oynamayı planladığı Akyazı Stadı için şok bir uyarı geldi. Uzmanlar, şiddetli yağışlar sonrası dolgu alanının sular altında kalabileceğini ve stadın da bundan etkilenebileceğini vurguladı.



İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Başkanı Mustafa Yaylalı, yaklaşık 5 yıl önce, proje henüz inşaat aşamasına gelmeden yaptıkları uyarıyı kimsenin dikkate almadığını iddia ederek,"Akyazı Projesi, kıyı ile bütünleşmiş olarak değil, ada benzeri bir yapı olarak inşa edilmeli, proje ile sahil yolu arasında mutlaka geniş bir su yolu bırakılmalıdır. Bu sayede güneydeki yamaçlardan aşırı yağmur sonucu oluşan yüzey akışları için koruyucu önlem alınmış olacaktır. Bu uyarıları son 5 yıl içinde bir araya geldiğimiz yetkililerle de defalarca paylaştık" ifadelerini kullandı.