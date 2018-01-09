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Trabzonspor'un sakat diye almadığı futbolcu, İtalyan devine imza attı

TRABZONSPOR'UN SAKAT DİYE ALMADIĞI FUTBOLCU, İTALYAN DEVİNE İMZA ATTI

Trabzonspor'un geçen yıl son anda transferinden vazgeçtiği Martin Caceres, İtalyan ekiplerinden Lazio ile anlaşmaya vardı.

Tarih : 09 Ocak 2018, 19:20
Puan Ver : Trabzonspor'un Sakat Diye Almadığı Futbolcu, İtalyan Devine İmza Attı(6/10)2

Trabzonspor'da geçen devre arasında transfer gündemine gelen ve şehre getirilen, ancak "kronik sakat" iddiasıyla vazgeçilen Martin Caceres bir transfer daha yaptı. Sezon başında Serie A ekiplerinden Verona'ya imza atan 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon beklentilerin üstünde bir performans sergileyen Lazio'ya imza attı.

SÖZLEŞMESİNDE OPSİYON VAR

Uruguaylı oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıklayan Lazio, anlaşmada opsiyon da olduğunu açıkladı.

Trabzonspor'a transferi iptal olduktan sonra Southampton ve Verona'da oynayan Caceres, bu sezon 15 maçta 1258 dakika forma giydi ve 3 de gol atarak skora katkıda bulundu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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