

Trabzonspor'un 2. ön eleme turundaki rakibini belirleyecek eşleşmedeki rövanş maçında, Galler'in Bala Town takımı, ağırladığı Lüksemburg temsilcisi Differdange'ı 2-1 yendi. Buna karşın evindeki ilk karşılaşmayı 3-1 kazanan Differdange, iki karşılaşma sonunda rakibine 4-3 üstünlük sağlayarak Karadeniz temsilcisinin rakibi oldu.