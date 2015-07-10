TRABZONSPOR'UN RAKİBİ LÜKSEMBURG'DAN
UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu, oynanan 50 rövanş karşılaşmasıyla tamamladı.
Trabzonspor'un 2. ön eleme turundaki rakibini belirleyecek eşleşmedeki rövanş maçında, Galler'in Bala Town takımı, ağırladığı Lüksemburg temsilcisi Differdange'ı 2-1 yendi. Buna karşın evindeki ilk karşılaşmayı 3-1 kazanan Differdange, iki karşılaşma sonunda rakibine 4-3 üstünlük sağlayarak Karadeniz temsilcisinin rakibi oldu.
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