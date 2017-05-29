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trabzonspor'un kamp programı belli oldu

TRABZONSPOR'UN KAMP PROGRAMI BELLİ OLDU

Bordo-mavili takım, 27 Haziran'da Trabzon'da toplanmaya başlayacak, ardından Macaristan ve Slovakya'da iki aşamalı kamp gerçekleştirecek.

Tarih : 29 Mayıs 2017, 15:20
Puan Ver : Trabzonspor'un Kamp Programı Belli Oldu(10/10)11


Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un Avrupa kupalarına katılma hedefini gerçekleştirememesine karşın 27 Haziran'da Trabzon'da toplanmaya başlayacağı belirtildi.



Trabzonspor'un 6 ay öncesinde Avrupa kupalarına katılması veya katılmaması halinde yaptığı iki alternatif kamp programının netleştiği aktarıldı.



İki kamp programında da Karadeniz ekibinin 27 Haziran'da Trabzon'da toplanacağı ve sağlık kontrollerine başlanacağı vurgulanarak, Avrupa kupalarına katılamamanın sezonu daha geç açma anlamına gelmediği kaydedildi.



Karadeniz ekibinin, temmuz ayı başında Macaristan'ın başkenti Budapeşte yakınlarında ilk kampını gerçekleştireceği, 1-2 günlük iznin ardından da geçen yıl kamp yapılan Slovakya'nın Samorin kasabasına geçileceği ifade edildi. İkinci etabın ardından yurt dışı kampının tamamlanarak Trabzon'a dönüleceği bildirildi.



Trabzonspor'un ikinci kampının rezervasyonunu geçen yıl yaptığı, hazırlık maçlarının daha önceden planlandığı ve herhangi bir sorunun bulunmadığı belirtildi.



 



kaynak:sabah








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