Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giyern Novak, Trabzonspor ile transfer görüşmeleri yapmak için kamptan ayrıldı. Radyospor'a bağlanan Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel'in verdiği bilgiye göre Novak transfer görüşmeleri yapmak için kulübü terk etti.

1990 doğumlu Çek oyuncu sol bek bölgesinde oynuyor ve bu sezon 16 lig maçında 3 gol attı.

Kaynak: haberinburada