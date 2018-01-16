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Trabzonspor'un İstediği Filip Novak, Takımının Kampından Ayrıldı

TRABZONSPOR'UN İSTEDİĞİ FİLİP NOVAK, TAKIMININ KAMPINDAN AYRILDI

Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Filip Novak, görüşmeler nedeniyle kulübünün kampından ayrıldı.

Tarih : 16 Ocak 2018, 19:40
Puan Ver : Trabzonspor'un İstediği Filip Novak, Takımının Kampından Ayrıldı(6/10)2

Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giyern Novak, Trabzonspor ile transfer görüşmeleri yapmak için kamptan ayrıldı. Radyospor'a bağlanan Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel'in verdiği bilgiye göre Novak transfer görüşmeleri yapmak için kulübü terk etti.

1990 doğumlu Çek oyuncu sol bek bölgesinde oynuyor ve bu sezon 16 lig maçında 3 gol attı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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