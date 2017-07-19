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Trabzonspor'un İstediği Burak Yılmaz, Çin'deki Kulübünden İzin İstedi

TRABZONSPOR'UN İSTEDİĞİ BURAK YILMAZ, ÇİN'DEKİ KULÜBÜNDEN İZİN İSTEDİ

Trabzonspor'un transfer etmek istediği 32 yaşındaki Burak Yılmaz, Çin'deki kulübü Beijing Guoan'la görüştü: Çocuklarımı özlüyorum, izin verin Türkiye'ye döneyim.

Tarih : 19 Temmuz 2017, 09:40
Puan Ver : Trabzonspor'un İstediği Burak Yılmaz, Çin'deki Kulübünden İzin İstedi(6/10)2

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona 50. yılda şampiyonluk parolasıyla çıkacak olan Bordo-Mavililer, bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Savunma hattını Kamil Çörekçi'yle güçlendiren; Theo Bongonda ve Juraj Kucka'yla da orta alan ve kanat bölgesini alternatifli hale getiren Fırtına, forvet için de gündemine eski oyuncusu Burak Yılmaz'ı almıştı.

2009-12 sezonları arasında Bordo-Mavililer'de forma giyen ve gol krallığı yaşayan 32 yaşındaki yıldızla görüşen ve anlaşma sağlayan Trabzonspor, tecrübeli oyuncunun Beijing Guoan'ı ikna etmesini bekliyor. Galatasaray'dan 2 sezon önce 8 milyon Euro (32 milyon TL) karşılığında Beijing Guoan'ın yolunu tutan Burak Yılmaz'ın, son olarak Trabzonspor'a gidişine kolaylık sağlaması konusunda Çin Ligi ekibinin yönetimiyle görüştüğü bildirildi.

"ARTIK KATKI SAĞLAMAM MÜMKÜN DEĞİL"

Başarılı futbolcunun, "Bana güvendiniz ve ben de takımım için elimden geleni yaptım. Ancak ailem buraya uyum sağlayamadı. Onlar Türkiye'de ben Çin'deyim. Çocuklarımı özlüyorum. Ailevi durumlarım sebebiyle artık Beijing Guoan'a katkı sağlayabileceğimi düşünmüyorum. Lütfen Trabzonspor'a gidişime yardımcı olun" dediği öğrenildi.

11 MAÇTA 8 GOLÜ VAR

Beijing Guoan formasıyla bu sezon çıktığı 11 lig maçında 8 gol atan Burak Yılmaz, takımının en başarılı isimleri arasında yer alıyor. Tecrübeli futbolcu, 2 dönemin toplamında ise Beijing Guoan formasıyla görev yaptığı 28 maçta 16 gol atmıştı. Trabzonspor'un, satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle Burak Yılmaz'ın transferini noktalamak istediği konuşuluyor.

Kaynak: Fanatik

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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