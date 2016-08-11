

Bordo-mavililer ikinci yurt dışı kampında 30'a aşkın antrenman ve 6 hazırlık maçı yaparken iki gün izin yaptı. Antrenmanlarda kaynaşmayı ön planda tutan ve taktik ağırlıklı çalışmalar yaptıran Teknik Direktör Ersun Yanal, oynanan 6 maçta elde edilen galibiyetin yanı sıra oyuncuların performansından genel olarak memnun kaldı.







Bu sezon yeniden yapılanmaya giderek köklü değişime imza atan Karadeniz ekibi yaptığı yeni transferlerden oldukça umutlu. Özellikle yönetimin kurmuş olduğu ekibin araştırmaları ve Teknik Direktör Ersun Yanal'ın onayı sonrası yapılan transferlerin gelecek sezon için gösterecekleri performansta Türk futbolu adına yeni bir dönemin başlamasına öncülük yapması bekleniyor.