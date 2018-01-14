TRABZONSPOR'UN GÖRÜŞTÜĞÜ LOİC REMY İÇİN GALATASARAY DA DEVREDE GİRDİ
Trabzonspor'un uzun bir süredir ilgilendiği ve Fransız yıldız Loic Remy'e Galatasaray'ın da teklif götürdüğü ortaya çıktı.
Galatasaray'da transfer konusunda teknik direktör Fatih Terim'in ipleri eline almasıyla, hücum hattını takviye edecek futbolcu konusunda fotoğraf netleşmeye başladı. Sarı kırmızılılar İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea tarafından Las sezon başında Las Palmas'a Las Palmas'a kiralanan Loic Remy'yi radarına aldı.
FATİH TERİM REMY TRANSFERİNE SICAK BAKIYOR
İspanya'da 13 maça çıkıp 6 kez fileleri havalandıran Fransız golcünün durumunun araştırılmasını isteyen teknik direktör Fatih Terim'in bu isme sıcak baktığı öğrenildi.
Remy'nin santrfor olarak Gomis'e alternatif olabileceğini planlayan sarı-kırmızılıların bu futbolcuyu listenin ön tarafına yazmalarının nedeni ise hücum bölgesinde her iki kanatta da oynayabilmesi… Teknik direktör Terim'in istediği profile uygun olduğu düşünülen Remy için Trabzonspor'un da devrede olduğu ortaya çıktı.
LA LIGA'DA 12 MAÇTA 5 GOL KAYDETTİ
İspanya La Liga'da bu sezon Las Palmas ile iyi bir performans sergileyen ve 12 lig maçında 5 gol kaydeden Remy için bordo mavili kulübün futbolcuya yıllık 1,9 milyon Euro, kulübü Las palmas'a ise satın alma opsiyonlu 1,5 yıllık kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi. Görüşmelerde tarafların anlaşmaya yakın olduğu ve transferin kısa süre içinde açıklanacağı gelen haberler arasında. Fransa milli takım formasıyla 31 maça çıkan Remy, bu maçlarda ülkesi yedi gol kaydetti.
Kaynak: haberinburada
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