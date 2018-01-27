TRABZONSPOR'UN GOLCÜSÜ BURAK YILMAZ: HASRETİ SONA ERDİRECEĞİZ
Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz, "Uzun zamandır Fenerbahçe maçı kazanamıyoruz. Ancak bu kez hasreti sona erdireceğiz" dedi.
Trabzonspor- Fenerbahçe maçında takımının en büyük silahı Burak Yılmaz'dan Bordo-Mavili taraftarları mutlu eden açıklamalar...
Ligde 16 golü bulunan Burak, "Uzun zamandır Fenerbahçe'yi yenemiyoruz. Ancak bu kez hasreti sona erdireceğiz. Biletler tükenmiş. F.Bahçe maçında oluşacak muhteşem atmosferde 3 puanı alacağımıza inancımız tam" ifadelerini kullandı.
BU MAÇIN ÖNEMİNİ BİLİYORUZ
Takım içerisindeki havanın oldukça iyi olduğunu söyleyen Burak Yılmaz, "Futbolcular olarak bizler sahadaki sorumluluğumuzun, bu maçın ne anlama geldiğinin fazlasıyla farkındayız. Bu maçı aldığımız zaman ligdeki konumumuzun da ne olacağını biliyoruz. İyi hazırlandık. Kazanmak için herşeyi yapacağız" dedi.
TARAFTARLA KENETLENECEĞİZ
Bordo Mavili taraftarın Fenerbahçe maçına gösterdiği ilgiye de değinen Burak, "Taraftarlarımızın bizi 90 dakika boyunca destekleyeceğine ve bizimle birlikte kazanmak için mücadele edeceğine olan inancımız yüksek. Onlar her zaman mutlu olmayı hak ediyor" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar