TRABZONSPOR'UN GENÇLERİNE YÜZDE 400 ZAM!
Trabzonspor yönetimi, yılda 250 bin TL'ye yakın bir ücrete oynayan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün ücretinde yüzde 400 zam yapacak.
Ligde yakaladığı çıkış ile zirve yarışına giren Trabzonspor, bir yandan kadrosuna takviye yapmak için yoğun mesai harcarken, bir yandan da elindeki yıldızları takımda tutmaya çalışıyor.
YUSUF YAZICI 1 MİLYON TL KAZANACAK
Bordo-mavili altyapının son ürünleri olan ve gösterdikleri performansla Avrupa devlerini peşine takan Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'yı devre arasında göndermek istemeyen Fırtına, bu iki yıldızın sözleşmesinde iyileştirme yapmayı planlıyor. Yıllık 250 bin TL karşılığında geçtiğimiz aylarda 2022 yılına kadar sözleşme yenileyen Yusuf'un ücretinin 250 bin Euroya (1 milyon 136 bin TL) çıkarılması bekleniyor.
OCAK'TA TEKLİFLER REDDEDİLECEK
Abdülkadir Ömür'ün aldığı ücret tam olarak açıklanmasa da 18 yaşındaki oyuncunun, Yusuf'tan daha düşük bir rakama oynadığı biliniyor. A takımdaki performansıyla futbolseverlerin takdirini kazanan genç oyuncunun da ücretinde ciddi bir zam yapılacağı öğrenildi.
Ocak ayında iki oyuncu için de gelecek herhangi bir teklifi değerlendirmeden reddedecek olan Trabzonspor, bu kulüplerle sezon sonunda görüşmeyi planlıyor.
Kaynak: haberinburada
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