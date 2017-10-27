TRABZONSPOR'UN ELİNDE KALAN TEK FORVETİ N'DOYE SAKATLANDI
Trabzonspor'da Burak'ın sakat, Rodallega'nın da cezalı olmasıyla elde kalan tek forvet olan N'Doye, sakatlanarak bugün yapılan antrenmana katılmadı.
Trabzonspor'da hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisi öncesi yeni teknik direktör Rıza Çalımbay'a bir kötü haber de elde kalan son golcüsü Dame N'Doye'dan geldi.
N'DOYE ANTRENMANA ÇIKMADI
Bordo mavililerde Galatasaray maçı öncesi takımın oynayabilecek tek forveti olan N'Doye bu sabah antrenmana çıkmadı.
Burak Yılmaz'ın sakatlığı, Hugo Rodallega'nın ise hafta içi Türkiye Kupası'nda oynanan Çorum Belediyespor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşmesi Galatasaray maçı öncesi bordo mavilileri sıkıntıya sokmuştu.
KONDİSYON SALONUNDA ÇALIŞTI
Bu sezon fazla forma şansı bulamayan ve takımda üçüncü forvet konumuna gelen Dame N'Doye ise Galatasaray maçı öncesi teknik direktör Rıza Çalımbay'ın elindeki tek koz olarak kalmıştı. Zorlu Galatasaray derbisine 2 gün kala sakatlanan N'Doye'un bu sabah Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana katılmaması moralleri bozdu.
DURUMU YARIN BELLİ OLACAK
Kondisyon salonunda çalışan Senegalli'nin sakatlığının ciddi olmadığı, Galatasaray'a karşı oynayıp oynayamayacağının ise yarın yapılacak kontrollerin ardından netleşeceği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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