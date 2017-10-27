Galatasaray Eski Başkanı Polat, Adaylık Kararını Verdi
Yılbaşı Tatili Turizm Sektörünü Hareketlendirdi
Bankalar 3 Ay İçinde 2 Milyarlık Alacağını Sattı
Kadıköy'ün Önde Gelen Mahallelerinde Konut Fiyatları Düştü
Litecoin'in Kurucusu Bütün Litecoin'lerini Sattı
Portekiz Basını: Beşiktaş, Ara Transferde Benficalı Rafa Silva'yı Transfer Edecek
Efsane Futbolcu, Benden Bu Kadar Dedi
Fetö'cü Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Ettiği İçin Yargılanacak
Akaryakıt İstasyonlarında Mesafe Kısıtlaması İstihdama Engel Oluyor
Dursun Özbek: Devre Arasına Kadar Takımın Başına Biri Gelecek
Çavuşoğlu: İran Ve Azerbaycan'dan Doğal Gaz Ve Petrol İthalatını Artıracağız
Yeni Kimliklerin Dağıtımı 2017'de Bitecek Söylentisi, Vatandaşları Panikletti! Nüfus'a Koştular
Kadıköy'deki Kurbağalıdere Köprüsü Yenileniyor
Eski Galatasaraylı Amrabat'ın Rakibe Yumruğu Ortalığı Karıştırdı
Köy Evleri Sit Alanı İlan Edilince Halk Göç Etmek Zorunda Kaldı
Kanal İstanbul Projesinden 1,7 Milyar Metreküp Toprak Çıkarılacak
Mintay Tekstil 2016'dan Beri İflas Erteleme Bekliyor
Beymen Halka Arz Oluyor
İtalyan Devi Juventus, Cenk Tosun İçin Nabız Yokladı
Bir Tweet Bitcon'in Tepetaklak Etti! Tarihi Düşüş Yaşadı

Trabzonspor'un Elinde Kalan Tek Forveti N'Doye Sakatlandı

TRABZONSPOR'UN ELİNDE KALAN TEK FORVETİ N'DOYE SAKATLANDI

Trabzonspor'da Burak'ın sakat, Rodallega'nın da cezalı olmasıyla elde kalan tek forvet olan N'Doye, sakatlanarak bugün yapılan antrenmana katılmadı.

Tarih : 27 Ekim 2017, 18:50
Puan Ver : Trabzonspor'un Elinde Kalan Tek Forveti N'doye Sakatlandı(6/10)2

Trabzonspor'da hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisi öncesi yeni teknik direktör Rıza Çalımbay'a bir kötü haber de elde kalan son golcüsü Dame N'Doye'dan geldi.

N'DOYE ANTRENMANA ÇIKMADI

Bordo mavililerde Galatasaray maçı öncesi takımın oynayabilecek tek forveti olan N'Doye bu sabah antrenmana çıkmadı.

Burak Yılmaz'ın sakatlığı, Hugo Rodallega'nın ise hafta içi Türkiye Kupası'nda oynanan Çorum Belediyespor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşmesi Galatasaray maçı öncesi bordo mavilileri sıkıntıya sokmuştu.

KONDİSYON SALONUNDA ÇALIŞTI

Bu sezon fazla forma şansı bulamayan ve takımda üçüncü forvet konumuna gelen Dame N'Doye ise Galatasaray maçı öncesi teknik direktör Rıza Çalımbay'ın elindeki tek koz olarak kalmıştı. Zorlu Galatasaray derbisine 2 gün kala sakatlanan N'Doye'un bu sabah Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana katılmaması moralleri bozdu.

DURUMU YARIN BELLİ OLACAK

Kondisyon salonunda çalışan Senegalli'nin sakatlığının ciddi olmadığı, Galatasaray'a karşı oynayıp oynayamayacağının ise yarın yapılacak kontrollerin ardından netleşeceği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trabzonspor  Un  Elinde  Kalan  Tek  Forveti  N  Doye  Sakatlandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER