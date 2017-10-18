TRABZONSPOR'UN ANLAŞTIĞI RIZA ÇALIMBAY, ŞEHRE GELDİ
Trabzonspor'un prensip anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Trabzon geldi.
Trabzonspor'da Ersun Yanal ile yolların ayırmasından sonra Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile prensip anlaşmasına varıldı. Bu sabah saatlerinde Trabzon'a gelen Çalımbay beraberindeki yardımcı antrenörle birlikte bordo-mavili kulübün Genel Sekreteri Gençağa Meriç tarafından karşılandı.
"EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"
Trabzonspor'a geldiği için memnun ve mutlu olduğunu belirten Çalımbay, "Hedefli bir takıma geldik. İnşallah en iyisini yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı. Çalımbay'ın detayları görüşmesinin ardından bordo-mavili takım ile 1.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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