Bin 397 Belediye Emlak Vergisinde Geri Adım Attı
Thy Uçaklarında İkram Hizmeti Veren Do&Co İle Yollarını Ayırıyor
Mit Ve Polis Başında! Mersin'deki Esrarengiz Kazıdan İlk Görüntüler
Yeni Yılda Memurların Fazla Mesai Ücretleri De Artacak
Trabzonspor'un Anlaştığı Rıza Çalımbay, Şehre Geldi
Gülben'in İhanet Fotoğraflarının Ardından Şimdi De Video Ortaya Çıktı
Fransız Basını, Beşiktaş'ı Konuşuyor: Monaco'yu İkiye Ayırdılar
Eski Milli Futbolcu Çetiner Erdoğan, Hayatını Kaybetti
Haşdi Şabi Ve Peşmerge Arasında Musul Barajı Sınırında Çatışma
Şampiyonlar Liginde Liverpool, Maribor'u Dağıttı: 7-0
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Benim Oyuncularım Mal Değil
Beşiktaş, Monaco'yu 2-1 Yenerek Şampiyonlar Liginde 3'te 3 Yaptı
Ryan Babel: Maçı Kazanarak Çok Büyük Bir Adım Attık
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi Grubunda Bir Galibiyet Daha Alırsa Liderliği Garantileyecek
Beşiktaş, Şampiyonlar Liginde Topladığı 9 Puanla Kendi Rekorunu Kırdı.
Şampiyonlar Ligi Grubunda 3'te 3 Yapan Beşiktaş Yüzde 92 İhtimalle Çeyrek Finalde
Kürtler Kerkük'e Dönmeye Başladı!
Beşiktaşlı Cenk Tosun Sırrını Açıkladı: İdmanlardan Önce De Sonra Da Çalışıyorum
Deniz Baykal'ın Beyin Ölümü Gerçekleşti Haberlerine Chp'den Yalanlama!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Tecrübemizin Karşılığını Aldık

Trabzonspor'un Anlaştığı Rıza Çalımbay, Şehre Geldi

TRABZONSPOR'UN ANLAŞTIĞI RIZA ÇALIMBAY, ŞEHRE GELDİ

Trabzonspor'un prensip anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Trabzon geldi.

Tarih : 18 Ekim 2017, 09:20
Puan Ver : Trabzonspor'un Anlaştığı Rıza Çalımbay, Şehre Geldi(6/10)2

Trabzonspor'da Ersun Yanal ile yolların ayırmasından sonra Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile prensip anlaşmasına varıldı. Bu sabah saatlerinde Trabzon'a gelen Çalımbay beraberindeki yardımcı antrenörle birlikte bordo-mavili kulübün Genel Sekreteri Gençağa Meriç tarafından karşılandı.

"EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Trabzonspor'a geldiği için memnun ve mutlu olduğunu belirten Çalımbay, "Hedefli bir takıma geldik. İnşallah en iyisini yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı. Çalımbay'ın detayları görüşmesinin ardından bordo-mavili takım ile 1.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trabzonspor  Un  Anlaştığı  Rıza  Çalımbay  Şehre  Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER