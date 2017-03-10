Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri için proje geliştirerek bu alanı kalıcı gelir kaynağı yapmayı hedeflediklerini söyledi.



Gelecek sezondan itibaren Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne geçiş yapacak olan Trabzonspor Kulübü, mevcut tesislerin olduğu alanı değerlendirerek gelir elde etmeyi planlıyor. Kulübü mali anlamda ayağa kaldırmak için çalışmalarını sürdüren bordo mavili yönetimin, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde proje geliştirerek bu alanı gelir kaynağı yapma noktasında harekete geçtiği kaydedildi.







kaynak:sabah