TRABZONSPORLU YÖNETİCİ, RIZA ÇALIMBAY'IN GELMESİNİN ARDINDAN İSTİFA ETTİ
Trabzonsporlu yönetici Emre Aksoy, Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından "Rıza gelir, ben kaçar" diyerek istifa etti.
Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Emre Aksoy, yeni teknik direktör Rıza Çalımbay olmasının ardından istifa ettiğini açıkladı.
Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi Emre Aksoy attığı tweette; "Rıza gelir, ben kaçar." dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Dicle Nehri'nde Sular Çekildi, Balıklar Telef Oldu
- Sarallar Ve Şahinlerin Karşı Karşıya Geldiği Dava Başladı, Komandolar Adliyede Nöbet Tuttu
- D-100 Karayolundaki Zincirleme Kaza Trafiği Durma Noktasına Getirdi
- Tahtaya Kaldırdığı Öğrencisine Dayak Atan Öğretmen Açığa Alındı
- Erdoğan, Büyük Bir Senaryo İle Karşı Karşıyayız Deyip Tehlikeyi Açıkladı: Terör Kuşatması Var
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Ryan Babel: Maçı Kazanarak Çok Büyük Bir Adım Attık
- Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi Grubunda Bir Galibiyet Daha Alırsa Liderliği Garantileyecek
- Beşiktaş, Şampiyonlar Liginde Topladığı 9 Puanla Kendi Rekorunu Kırdı.
- Şampiyonlar Ligi Grubunda 3'te 3 Yapan Beşiktaş Yüzde 92 İhtimalle Çeyrek Finalde
- Beşiktaşlı Cenk Tosun Sırrını Açıkladı: İdmanlardan Önce De Sonra Da Çalışıyorum
DÜNYA HABERLERİ
- Hamaney, Trump'a Meydan Okudu: Nükleer Anlaşmayı Yırtarsa Biz Dilim Dilim Doğrarız
- Bu Ölüm İstatistikleri Sizi Çok Şaşırtacak
- Yer: Hollanda! Avrupa'da Yükselen Irkçılığı Yerle Bir Eden Video
- Şaşkın Milyoner! Köşeyi Döndüğünü Bir Sene Sonra Fark Etti!
- Abd'li Komutan: Kuzey Kore Konusunda Akla Hayale Gelmeyenleri Hayal Etmemiz Gerek
Bu Haberle İlgili Yorumlar