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Trabzonsporlu Yönetici, Rıza Çalımbay'ın Gelmesinin Ardından İstifa Etti
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Trabzonsporlu Yönetici, Rıza Çalımbay'ın Gelmesinin Ardından İstifa Etti

TRABZONSPORLU YÖNETİCİ, RIZA ÇALIMBAY'IN GELMESİNİN ARDINDAN İSTİFA ETTİ

Trabzonsporlu yönetici Emre Aksoy, Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından "Rıza gelir, ben kaçar" diyerek istifa etti.

Tarih : 18 Ekim 2017, 17:40
Puan Ver : Trabzonsporlu Yönetici, Rıza Çalımbay'ın Gelmesinin Ardından İstifa Etti(7/10)3

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Emre Aksoy, yeni teknik direktör Rıza Çalımbay olmasının ardından istifa ettiğini açıkladı.

Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi Emre Aksoy attığı tweette; "Rıza gelir, ben kaçar." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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