Eski Beşiktaşlı Marcelo: Beşiktaş Monaco'yu 2-0 Yener
Booking.Com: Türkiye'ye Yeniden Hizmet Sunacağız
Düğününde Eğlenmeyi Abartan Azra Akın, Gelinliğini Parçalamış
O Ses Türkiye'deki Bonus Saçlı İzleyici, Acun'un Bile Ağzını Açık Bıraktı
Yolcu Otobüsü, Kamyona Çarptı: 1 Ölü, 20 Yaralı
Ünlü Türkücü Faruk Tuncel'in Dünyaevine Giren Kızına, Kilo Kilo Altın Takıldı
İşçi Ve İşveren Arabulucuya Gitmeden Dava Açamayacak
Trabzonsporlu Yönetici, Ersun Yanal'la Kapıştı: Dışarı Çık
Ersun Yanal, İstediği Parayı Vermeyen Trabzonspor'la Mahkemelik Olacak
Şenol Güneş, Veli Kavlak'ı Sakatlığı Geçmesine Rağmen Antrenmana Almadı
Beşiktaş Tur Kapısını Aralamak İçin Bu Akşam Monaco İle Karşılaşacak
Türkiye'den Barzani'yi Bypass Edecek Hamle: Ovaköy Kapısı Hızlıca Hayata Geçirilecek
Doğum Gününde Eşinin Aldığı Hediyeden Çok Tarkan'ın Yaşı Konuşuldu
Başkan Umudunu Kesti, Köklü Kulüp Satılıyor
Irak Ordusunun Operasyonundan Yararlanan Deaş Kerkük'te 2 Köyü Ele Geçirdi
Liseli Helin Cinayetinde Korkunç Detay: İnternetten Aldığı Silahı Hediye Paketinde Saklamış
Peşmerge Kerkük'ten Çekildi, Türkmenler Sevinçten Sokaklara Döküldü
Nusret'in Bebekler İçin Yapılan Komik Kostümü, Amazon'da Satışa Çıkarıldı
Bildiklerinizi Unutun! 9'uncu Gezegenin Eli Kulağında
Atatürk'ün Amcasının Torunu Siyasete Atılıyor! İşte Aday Olmak İstediği Parti

Trabzonsporlu Yönetici, Ersun Yanal'la Kapıştı: Dışarı Çık

TRABZONSPORLU YÖNETİCİ, ERSUN YANAL'LA KAPIŞTI: DIŞARI ÇIK

Trabzonsporlu yönetici Ali Rıza Egemen, ayrılık toplantısında 750 bin euro isteyen Ersun Yanal'a çıkıştı: Çık dışarı... Burası Trabzon, biz sana sahip çıktık, sen bize zorluk mu yaşatıyorsun?

Tarih : 17 Ekim 2017, 10:10
Puan Ver : Trabzonsporlu Yönetici, Ersun Yanal'la Kapıştı: Dışarı Çık(9/10)5

Trabzonspor yönetimi 6-1'lik Akhisar yenilgisinin ardından Ersun Yanal sözleşmesini tek taraflı olarak fesih etti. Trabzonspor'da Yanal ile sözleşmenin tek taraflı fesih edilmesinin ardından toplantıda çıkan pürüzler nedeniyle anlaşma sağlanamadığı kaydedildi.

TOPLANTIDA GERGİNLİK YAŞANDI

Yanal'ın Trabzonspor'un 300 bin euroluk teklifine 750 bin euro demesi bordo-mavililerde toplantıya katılan yönetici Ali Rıza Egemen'i çıldırttı. Trabzonspor ile uzlaşma yoluna gitmeyen Ersun Yanal'a, Trabzonspor yönetim kurulu üyelerinden sert tepki geldi.

"ÇIK DIŞARI"

İddialara göre, Ersun Yanal'a sert bir çıkış yapan Trabzonspor yönetim kurulu üyesi Ali Rıza Egemen, "Çık dışarı... Burası Trabzon, biz sana sahip çıktık, sen bize zorluk mu yaşatıyorsun?" dediği kaydedildi. Bu sözlerin ardından Yanal'ın mahkemeye gitme kararı aldığı belirtiliyor..

(61saat.com)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trabzonsporlu  Yönetici  Ersun  Yanal  La  Kapıştı  Dışarı  Çık    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER