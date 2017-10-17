Trabzonsporlu yönetici Ali Rıza Egemen, ayrılık toplantısında 750 bin euro isteyen Ersun Yanal'a çıkıştı: Çık dışarı... Burası Trabzon, biz sana sahip çıktık, sen bize zorluk mu yaşatıyorsun?

Trabzonspor yönetimi 6-1'lik Akhisar yenilgisinin ardından Ersun Yanal sözleşmesini tek taraflı olarak fesih etti. Trabzonspor'da Yanal ile sözleşmenin tek taraflı fesih edilmesinin ardından toplantıda çıkan pürüzler nedeniyle anlaşma sağlanamadığı kaydedildi.

TOPLANTIDA GERGİNLİK YAŞANDI

Yanal'ın Trabzonspor'un 300 bin euroluk teklifine 750 bin euro demesi bordo-mavililerde toplantıya katılan yönetici Ali Rıza Egemen'i çıldırttı. Trabzonspor ile uzlaşma yoluna gitmeyen Ersun Yanal'a, Trabzonspor yönetim kurulu üyelerinden sert tepki geldi.

"ÇIK DIŞARI"

İddialara göre, Ersun Yanal'a sert bir çıkış yapan Trabzonspor yönetim kurulu üyesi Ali Rıza Egemen, "Çık dışarı... Burası Trabzon, biz sana sahip çıktık, sen bize zorluk mu yaşatıyorsun?" dediği kaydedildi. Bu sözlerin ardından Yanal'ın mahkemeye gitme kararı aldığı belirtiliyor..

(61saat.com)

Kaynak: haberinburada