TRABZONSPORLU YILDIZIN PARMAĞI KIRILDI! 1 AY YOK
Trabzonspor'da yedek kaleci Esteban'ın ayak parmağında çatlak olduğu ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek Trabzonspor'da kaleci Esteban'ın sakatlandığı bildirildi.
Antrenmanda sakatlanan tecrübeli kalecinin ayak parmağında çatlak olduğu ifade edildi.
1 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK
Bordo-mavili kulübü yakından takip eden gazeteci Hasan Tüncel'in aktardığına göre Esteban, yaklaşık 1 ay sahalarda uzak kalacak.
Göztepe maçında Kosta Rikalı kalecinin yerine 21 yaşındaki Uğurcan Çakır yedek kulübesinde olacak.
Kaynak: haberinburada
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