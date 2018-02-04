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Trabzonsporlu yıldızın parmağı kırıldı! 1 ay yok

TRABZONSPORLU YILDIZIN PARMAĞI KIRILDI! 1 AY YOK

Trabzonspor'da yedek kaleci Esteban'ın ayak parmağında çatlak olduğu ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Tarih : 04 Şubat 2018, 14:20
Puan Ver : Trabzonsporlu Yıldızın Parmağı Kırıldı! 1 Ay Yok(8/10)4

Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek Trabzonspor'da kaleci Esteban'ın sakatlandığı bildirildi.

Antrenmanda sakatlanan tecrübeli kalecinin ayak parmağında çatlak olduğu ifade edildi.

1 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Bordo-mavili kulübü yakından takip eden gazeteci Hasan Tüncel'in aktardığına göre Esteban, yaklaşık 1 ay sahalarda uzak kalacak.

Göztepe maçında Kosta Rikalı kalecinin yerine 21 yaşındaki Uğurcan Çakır yedek kulübesinde olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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