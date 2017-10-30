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Trabzonsporlu Top Toplayıcı Çocuk, Galatasaray Maçı Öncesi Dua Etti

TRABZONSPORLU TOP TOPLAYICI ÇOCUK, GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ DUA ETTİ

Trabzonspor - Galatasaray maçında görev yapan top toplayıcı çocuk, karşılaşma öncesinde takımının kazanması için dua etti.

Tarih : 30 Ekim 2017, 13:10
Puan Ver : Trabzonsporlu Top Toplayıcı Çocuk, Galatasaray Maçı Öncesi Dua Etti(7/10)3

Trabzonspor, kendi sahasında Galatasaray'ı 2-1 yenerek rahat bir nefes alırken, maç öncesi çekilen fotoğraf dikkat çekti.

TOP TOPLAYICI ÇOCUK DUA ETTİ

Bordo-mavili takım "Kötü gidişi durdurmak" parolasıyla dev maça çıkarken, top toplayıcı çocuk G.Saray yedek kulübesinin önünde Trabzonspor'un galibiyeti için dua etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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