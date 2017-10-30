TRABZONSPORLU TOP TOPLAYICI ÇOCUK, GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ DUA ETTİ
Trabzonspor - Galatasaray maçında görev yapan top toplayıcı çocuk, karşılaşma öncesinde takımının kazanması için dua etti.
Trabzonspor, kendi sahasında Galatasaray'ı 2-1 yenerek rahat bir nefes alırken, maç öncesi çekilen fotoğraf dikkat çekti.
TOP TOPLAYICI ÇOCUK DUA ETTİ
Bordo-mavili takım "Kötü gidişi durdurmak" parolasıyla dev maça çıkarken, top toplayıcı çocuk G.Saray yedek kulübesinin önünde Trabzonspor'un galibiyeti için dua etti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar