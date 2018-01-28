TRABZONSPORLU TARAFTARLARDAN FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ ŞİKE GÖNDERMESİ
Trabzonsporlu taraftarlar, Fenerbahçe ile oynanan maç öncesinde yaptıkları koreografi ile sarı-lacivertli takıma şike göndermesi yaptı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Bordo-mavili taraftarlar, karşılaşma öncesi yaptıkları koreografiyle dikkat çekti.
SENE HEP 2011
Taraftarlar, üzerinde "Emek, yürek, alın teri. Sene hep 2011" yazılı bir görsel şova imza atarak sarı-lacivertlilere şike göndermesinde bulundu.
Kaynak: haberinburada
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