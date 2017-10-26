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Trabzonsporlu Rodallega'nın Irkçılıkla Suçladığı Yakup Kayış: Rodallega Bana Küfür Etti

TRABZONSPORLU RODALLEGA'NIN IRKÇILIKLA SUÇLADIĞI YAKUP KAYIŞ: RODALLEGA BANA KÜFÜR ETTİ

Çorum Belediyespor-Trabzonspor maçında, rakibine kafa atıp kırmızı kart gören Trabzonsporlu Rodallega'nın ırkçılıkla suçladığı Yakup Kayış, "Ben ona hakaret etmedim. O bana küfür etti" dedi.

Tarih : 26 Ekim 2017, 02:30
Puan Ver : Trabzonsporlu Rodallega'nın Irkçılıkla Suçladığı Yakup Kayış: Rodallega Bana Küfür Etti(6/10)2

Çorum Belediyespor'un Trabzonspor'a 6-0 yenildiği maçta kırmızı kart gören Trabzonsporlu Rodallega, Yakup Kayış'ın kendisine ırkçı ifadeler kullandığını söylemişti. Yakup Kayış bu iddialara cevap verdi.

"NEDEN SERT GİRİYORSUN DEDİM BANA KÜFÜR ETTİ"

Çorum Belediyesporlu Yakup Kayış: "Rodallega'ya 'Yavaş olsana zaten 4-0 öndesiniz. Neden sert giriyorsun' dedim. O da bana yabancı dilde küfürler etti ve sonrasında da kafa attı. Benim ona hakaret veya küfür etmem söz konusu dahi olamaz"

ÇORUM BELEDİYESPOR BAŞKANI GÜL: BENİM OYUNCUM BÖYLE BİŞEY DEMİŞSE TAKIMDAN KOVARIM

Çorum Belediyespor Kulüp Başkanı Zeki Gül, Hugo Rodallega'nın "Irkçılık" açıklamasına yönelik, "Benim futbolcum eğer böyle bir şey yaptıysa onu takımdan atarım. Eğer söylenenler yalansa Trabzonsporlu yöneticilerden de benim aldığım gibi bir karar almasını dilerim" dedi.

"HERYERDE KAMERALAR VAR İDDİALAR GERÇEK DIŞI"

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Çorum Belediyespor ile karşılaşan Trabzonspor'da Hugo Rodallega şoku yaşandı. Karşılaşmanın 64. dakikada rakibine kafa atan Hugo Rodallega, direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maç sonu Çorum Belediyesporlu futbolcu Yakup Kayış'ın kendisine ırkçı söylemler sarf ettiğini iddia eden Rodallega, bu nedenle kafa attığını açıkladı. Bu iddianın ardından Çorum Belediyespor Kulüp Başkanı Zeki Gül, yaptığı açıklamada futbolcusunun arkasında durdu. Trabzonspor'un yöneticilerine seslenen Zeki Gül, "Maç canlı olarak yayınlandı. Her yerde kameralar vardı ve o anları da kaydetti. Benim futbolcum böyle bir şey yapmaz. Yaptıysa hemen takımdan çıkarırım. Ancak bu iddialar gerçek değilse aynı hassasiyeti Trabzonsporlu yöneticilerden de beklerim" diye konuştu.

Çorum Belediyesporlu futbolcu Yakup Kayış ise maç içerisinde Rodallega ile sık sık karşı karşıya geldiklerini, kendisine sert fauller yaptığını ifade etti.

YAKUP KAYIŞ: O BANA KÜFÜR ETTİ

Kırmızı kart pozisyonu öncesinde kısa bir tartışma yaşandığını dile getiren Yakup Kayış, "Rodallega'ya 'Yavaş olsana zaten 4-0 öndesiniz. Neden sert giriyorsun' dedim. O da bana yabancı dilde küfürler etti ve sonrasında da kafa attı. Benim ona hakaret veya küfür etmem söz konusu dahi olamaz" diyerek kendini savundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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