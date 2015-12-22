O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

trabzonsporlu oyuncularda fransa motivasyonu!

TRABZONSPORLU OYUNCULARDA FRANSA MOTİVASYONU!

Trabzonspor'da, Onur Kıvrak ve Mehmet Ekici'nin son dönemdeki yükselen performansları dikkat çekiyor.

Tarih : 22 Aralık 2015, 10:07
Puan Ver : Trabzonsporlu Oyuncularda Fransa Motivasyonu!(9/10)7


Avrupa Şampiyonası'nda, A Milli Takım forması giymek isteyen bordo-mavili oyuncular, Fatih Terim'in EURO 2016 kadrosunda yer almanın hesaplarını yapıyor.



Trabzonspor'da, Şota Arveladze sonrası performansları yükselişe geçen takım kaptanları Onur Kıvrak ve Mehmet Ekici farklı planlar yapıyor. Yeniden formalarına kavuşan bordo-mavili yıldızlar kendilerini Fransa umuduyla hazırlıyor.



Şota döneminde zaman zaman maç kadrosuna bile girmeyen Onur Kıvrak formunu artırmaya başladı. Antalyaspor'u 3-0 yendikleri son maçta kalesini kapatan ve kurtarışlarıyla alkış toplayan Onur kötü günleri geride bırakarak, gözünü EURO 2016'ya dikti.



Geri döndüler



Eski günlerine dönen Mehmet Ekici de ay-yıldızlı formayı kaybetmek istemiyor. Şota'nın ayrılmasından sonra 6 maçta 3 gol atarak, 2015'in Süper Lig'de en skorer orta saha oyuncusu olan Ekici, Fransa'daki dev turnuvada boy göstermek için çabalıyor.



Şota döneminde sadece 3 maça çıkan 25 yaşındaki Mehmet, Sadi Tekelioğlu ile arka arkaya 6 maçta şans buldu. Onur Kıvrak da Şota ile üst üste 4 maçta kadroda yer almadıktan sonra Tekelioğlu ile 6 maçta ilk 11'de yer aldı.



27 yaşında olan Onur Kıvrak ve 25 yaşındaki Mehmet Ekici, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in listesine girerek hem kariyerleri açısından yeni bir sayfa açmak hem de milli formaya hizmet etmenin hesaplarını yapıyor.



12 kez milli oldu



Mehmet Ekici, A Milli Takım formasını 12 kez taşıdı. 7 özel, 5 resmi maçta görev yapan yıldız futbolcu golle buluşamadı.

 








Etiketler: Trabzonsporlu  Oyuncularda  Fransa  Motivasyonu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER