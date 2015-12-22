

Avrupa Şampiyonası'nda, A Milli Takım forması giymek isteyen bordo-mavili oyuncular, Fatih Terim'in EURO 2016 kadrosunda yer almanın hesaplarını yapıyor.







Trabzonspor'da, Şota Arveladze sonrası performansları yükselişe geçen takım kaptanları Onur Kıvrak ve Mehmet Ekici farklı planlar yapıyor. Yeniden formalarına kavuşan bordo-mavili yıldızlar kendilerini Fransa umuduyla hazırlıyor.







Şota döneminde zaman zaman maç kadrosuna bile girmeyen Onur Kıvrak formunu artırmaya başladı. Antalyaspor'u 3-0 yendikleri son maçta kalesini kapatan ve kurtarışlarıyla alkış toplayan Onur kötü günleri geride bırakarak, gözünü EURO 2016'ya dikti.







Geri döndüler







Eski günlerine dönen Mehmet Ekici de ay-yıldızlı formayı kaybetmek istemiyor. Şota'nın ayrılmasından sonra 6 maçta 3 gol atarak, 2015'in Süper Lig'de en skorer orta saha oyuncusu olan Ekici, Fransa'daki dev turnuvada boy göstermek için çabalıyor.







Şota döneminde sadece 3 maça çıkan 25 yaşındaki Mehmet, Sadi Tekelioğlu ile arka arkaya 6 maçta şans buldu. Onur Kıvrak da Şota ile üst üste 4 maçta kadroda yer almadıktan sonra Tekelioğlu ile 6 maçta ilk 11'de yer aldı.







27 yaşında olan Onur Kıvrak ve 25 yaşındaki Mehmet Ekici, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in listesine girerek hem kariyerleri açısından yeni bir sayfa açmak hem de milli formaya hizmet etmenin hesaplarını yapıyor.







12 kez milli oldu







Mehmet Ekici, A Milli Takım formasını 12 kez taşıdı. 7 özel, 5 resmi maçta görev yapan yıldız futbolcu golle buluşamadı.



