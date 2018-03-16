TRABZONSPORLU OKAY YOKUŞLU'NUN SERBEST KALMA BEDELİ 7.5 MİLYON EURO
Trabzonspor'da bu sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan Okay Yokuşlu'nun sözleşmesinde 7.5 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.
Trabzonspor'da son dönemin parlayan yıldızı olan genç futbolcu Okay Yokuşlu Avrupa ekiplerinin dikkatini çekerken sözleşmesinde "7.5 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi" dikkat çekti. Sözleşmesini geçtiğimiz sezon yenileyen Yokuşlu, 2020 yılına kadar Bordo-Mavili formayı giyecek. Başarılı oyuncunun serbest kalma bedelinin şimdiden birçok kulübün iştahını kabarttığı bildirildi.
ABDÜLKADİR OYNAMAYABİLİR
Sakatlığı nedeniyle Akhisar maçında forma giyemeyen 'Yerli Messi' lakaplı Abdülkadir Ömür'ün Yeni Malatya karşılaşmasında da riske edilmek istenmediği ifade edildi. Rıza Çalımbay'ın genç oyuncuyla bir görüşme yaptığı ve tedavisinin tamamlanmadan oynamasının doğru olmayacağını söylediği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Skandal Karar! Yunanistan, Darbecilerin İadesini 3 Kez Reddetti
- Son Dakika! Astana Zirvesinde Karar Çıktı: 2. Liderler Zirvesi 4 Nisan'da Ankara'da Yapılacak
- 2009 Yılı Polis Koleji Sınavı Soruşturmasında 49 Fetö Şüphelisi İçin Yakalama Kararı
- Sivaslının Evinden Tarih Çıktı! El Yazması Kur'an-I Kerim Bulundu
- Fetö Abisinin Bilgisayarından Cinsel İçerikli Çocuk Videoları Çıktı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Mehmetçik, Racu'da Ypg'nin Ağır Silah İmalathanesini Ele Geçirdi
- Abd'de Üst Geçit Çöktü: 1 Ölü, 6 Yaralı
- 1,3 Metrelik Demir Çubuk Testislerinden Girip Omzundan Çıktı
- Anneye Tecavüz Etti, 4 Yaşındaki Kızını Da Aynı Amaçla Kaçırdı
- 11 Yaşındaki Akrabasını Cinsel İlişkiye Zorlayan Kadın 50 Yıl Hapis Cezası Aldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar