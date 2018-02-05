TRABZONSPORLU ESTEBAN, 1,5 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK
Trabzonspor'un Kosta Rikalı kalecisi Esteban, ayak baş parmağındaki kırık nedeniyle yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalacak.
Trabzonspor'un Kosta Rikalı file bekçisi Esteban, şok bir sakatlık yaşadı. Hafta içinde yapılan antrenmanda sağ ayak baş parmağında ağrı hisseden tecrübeli file bekçisinin çekilen MR'ında ayak baş parmağında kırık tespit edildi.
Ameliyat edilmesine karar verilen tecrübeli kaleci, yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacak. Esteban'ın yokluğunda Onur Kıvrak'ın kulübedeki yedeği genç isim Uğurcan Çakır olacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar