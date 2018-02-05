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Trabzonsporlu Esteban, 1,5 Ay Sahalardan Uzak Kalacak
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Trabzonsporlu Esteban, 1,5 Ay Sahalardan Uzak Kalacak

TRABZONSPORLU ESTEBAN, 1,5 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Trabzonspor'un Kosta Rikalı kalecisi Esteban, ayak baş parmağındaki kırık nedeniyle yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalacak.

Tarih : 05 Şubat 2018, 11:20
Puan Ver : Trabzonsporlu Esteban, 1,5 Ay Sahalardan Uzak Kalacak(10/10)6

Trabzonspor'un Kosta Rikalı file bekçisi Esteban, şok bir sakatlık yaşadı. Hafta içinde yapılan antrenmanda sağ ayak baş parmağında ağrı hisseden tecrübeli file bekçisinin çekilen MR'ında ayak baş parmağında kırık tespit edildi.

Ameliyat edilmesine karar verilen tecrübeli kaleci, yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacak. Esteban'ın yokluğunda Onur Kıvrak'ın kulübedeki yedeği genç isim Uğurcan Çakır olacak.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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