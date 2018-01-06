İstanbul Sarıyer'de yaptığı kazanın görüntüleri ortaya çıkan Burak Yılmaz'ın kazadan dakikalar önce bir restoranda Acun llıcalı ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

Sarıyer'de yaptığı kazanın görüntüleri ortaya çıkan Burak Yılmaz ile ilgili yeni görüntüler de ortaya çıktı. Yılmaz'ın kazadan dakikalar önce bir restoranda Acun llıcalı ve eşi Şeyma Subaşı ile sohbet ettiği ardından lüks aracına binerek mekandan ayrılmasına ait görüntüler de ortaya çıktı.

KAZADAN ÖNCE ACUN ILICALI VE ŞEYMA SUBAŞI İLE SOHBET ETTİ

Ünlü futbolcu Burak Yılmaz, geçtiğimiz ay Sarıyer'de 34 ET 0056 plakalı lüks spor otomobiliyle takla atarak trafik kazası geçirmiş ve ölümden dönmüştü. Kazaya ilişkin detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Burak Yılmaz ölümden döndüğü kazadan bir müddet önce Acun Ilıcalı ve eşi Şeyma Subaşı ile bir restoranda karşılaştı. Bir süre sonra ise Galatasaraylı Futbolcu Selçuk İnan ve futbolcu Olcan Adın'da gelerek sohbete dahil oldu. Neşeli bir ortamda geçen sohbet sonrasında Burak Yılmaz aracına binerek Acun Ilıcalı'nın yanından ayrıldı.GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Burak Yılmaz'ın kazadan önce Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ile yaptığı sohbet ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde Acun Ilıcalı'nın yanına gelen Burak Yılmaz bir süre Ilıcalı ve eşi Şeyma Subaşı ile sohbet ediyor. Ardından Yılmaz,Selçuk İnan ve Olcan Adın ile mekandan ayrılıp, lüks aracına biniyor.Öte yandan Burak Yılmaz'ın kaza sonrası olay yerini terk etmesinin ardından alkollü olduğu iddiaları ortaya atılmıştı.

Kaynak: haberinburada