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TRABZONSPORLU BURAK, OLCAY'IN FOTOĞRAFINI PAYLAŞIP KARDEŞİM YARALI YAZDI


Trabzonsporlu Burak, Olcay'ın Fotoğrafını Paylaşıp Kardeşim Yaralı Yazdı
Tarih : 30 Ekim 2017, 01:10
Puan Ver : Trabzonsporlu Burak, Olcay'ın Fotoğrafını Paylaşıp Kardeşim Yaralı Yazdı(6/10)2

Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da gecenin en çok konuşulan ismi kırmızı kart gören Olcay Şahan oldu.

GALATASARAY'A GÖNDERME YAPTI

Maçın 43. dakikasında önce Ndiaye sonra Feghouli ile sürtüşme yaşayan Olcay Şahan, hakem Halis Özkahya'dan kırmızı kart gördü. Sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giymeyen Burak Yılmaz, maç sonunda Olcay Şahan'ın yüzünün fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Galatasaraylı futbolculara göndermede bulunan Burak Yılmaz "Kardeşim yaralı" notunu paylaştı.

Kritik maçta hakem Halis Özkahya 3 kırmızı kart çıkarmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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