Beşiktaşlı Talisca, "Türk futbolunda beğendiğiniz yetenekli oyuncular var mı?" sorusuna "Trabzonsporlu Yusuf ve kısa boylu genç adamı (Abdülkadir) beğeniyorum." cevabını verdi.

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Türkiye'de en beğendiği genç oyuncuların Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı ve ismini hatırlayamadığı, 'Kanatta oynayan kısa boylu adam' diye ifade ettiği Abdülkadir Ömür olduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlı takımda ikinci sezonunu geçiren 23 yaşındaki Talisca, Türkiye'de kendisi gibi genç olan oyuncuları takip ettiğini söyledi. Fotomaç'a konuşan Brezilyalı oyuncu, "Türk futbolunda beğendiği yetenekli oyuncuları var mı?" sorusuna şu cevabı verdi;

"YUSUF VE ABDÜLKADİR TÜRK FUTBOLU İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

"Özellikle genç oyuncuları çok dikkatli izliyorum çünkü kendim de gencim. Trabzonsporlu Yusuf ve o kanatta oynayan kısa boylu genç adam (Abdülkadir Ömür) çok iyi... Ülke futbolu için bu gençler çok önemli. O gençlerle beraber, başka yetenekli ve oynayan önemli oyuncular yetiştirirseniz ama oynamaları çok önemli, o zaman Türk futbolu çok daha iyi yerlere gelir."

Kaynak: haberinburada