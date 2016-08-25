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trabzonspor'dan sert fetö ve şike açıklaması

TRABZONSPOR'DAN SERT FETÖ VE ŞİKE AÇIKLAMASI

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "FETÖ'nün savcı ve hakimleriyle kendi tesislerinde çift kale maç oynayanlar bize FETÖ yaftası vuramaz" denildi.

Tarih : 25 Ağustos 2016, 12:26
Puan Ver : Trabzonspor'dan Sert Fetö Ve Şike Açıklaması(0/10)


Trabzonspor Kulübü, 2010-2011 sezonundan bu yana şikeyle ilgili duruşunun belli olduğunu ve bugüne kadar da bunda hiçbir sapma olmadığını bildirdi.



Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, dün gece NTV'deki bir programda bazı konuklar tarafından Trabzonspor'u hedef alan açıklamaların yapıldığı belirtilerek, "Trabzonspor'un 2010-2011 sezonundan bu yana şikeyle ilgili duruşu bellidir ve bugüne kadar hiçbir sapma olmamıştır." ifadesine yer verildi.








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