TRABZONSPOR'DAN SERT FETÖ VE ŞİKE AÇIKLAMASI
Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "FETÖ'nün savcı ve hakimleriyle kendi tesislerinde çift kale maç oynayanlar bize FETÖ yaftası vuramaz" denildi.
Trabzonspor Kulübü, 2010-2011 sezonundan bu yana şikeyle ilgili duruşunun belli olduğunu ve bugüne kadar da bunda hiçbir sapma olmadığını bildirdi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, dün gece NTV'deki bir programda bazı konuklar tarafından Trabzonspor'u hedef alan açıklamaların yapıldığı belirtilerek, "Trabzonspor'un 2010-2011 sezonundan bu yana şikeyle ilgili duruşu bellidir ve bugüne kadar hiçbir sapma olmamıştır." ifadesine yer verildi.
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