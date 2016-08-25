

Trabzonspor Kulübü, 2010-2011 sezonundan bu yana şikeyle ilgili duruşunun belli olduğunu ve bugüne kadar da bunda hiçbir sapma olmadığını bildirdi.







Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, dün gece NTV'deki bir programda bazı konuklar tarafından Trabzonspor'u hedef alan açıklamaların yapıldığı belirtilerek, "Trabzonspor'un 2010-2011 sezonundan bu yana şikeyle ilgili duruşu bellidir ve bugüne kadar hiçbir sapma olmamıştır." ifadesine yer verildi.