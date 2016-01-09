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trabzonspor'dan mircea lucescu açıklaması!

TRABZONSPOR'DAN MİRCEA LUCESCU AÇIKLAMASI!

Trabzonspor, teknik direktörlük konusunda adı geçen Mircea Lucescu ile ilgili resmi sitesinden bir açıklama yaptı.

Tarih : 09 Ocak 2016, 14:02
Puan Ver : Trabzonspor'dan Mircea Lucescu Açıklaması!(7/10)4


Şota Arveladze ile yolların ayrılmasının ardından teknik adamlık koltuğunu doldurmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, adayların başında gelen Mircea Lucescu isminin şimdilik rafa kaldırdı.



Başkan Muharrem Usta'nın seçim vaatleri arasında yer alan Rumen teknik adam için çalışmaların, hocanın sözleşmesinin sürdüğü Shakhtar Donetsk Kulübü ile sona erene kadar durdurulduğu ifade edildi.

 








Etiketler: Trabzonspor  Dan  Mircea  Lucescu  Açıklaması    haber

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