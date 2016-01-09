TRABZONSPOR'DAN MİRCEA LUCESCU AÇIKLAMASI!
Trabzonspor, teknik direktörlük konusunda adı geçen Mircea Lucescu ile ilgili resmi sitesinden bir açıklama yaptı.
Şota Arveladze ile yolların ayrılmasının ardından teknik adamlık koltuğunu doldurmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, adayların başında gelen Mircea Lucescu isminin şimdilik rafa kaldırdı.
Başkan Muharrem Usta'nın seçim vaatleri arasında yer alan Rumen teknik adam için çalışmaların, hocanın sözleşmesinin sürdüğü Shakhtar Donetsk Kulübü ile sona erene kadar durdurulduğu ifade edildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar