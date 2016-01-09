Trabzonspor, teknik direktörlük konusunda adı geçen Mircea Lucescu ile ilgili resmi sitesinden bir açıklama yaptı.



Şota Arveladze ile yolların ayrılmasının ardından teknik adamlık koltuğunu doldurmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, adayların başında gelen Mircea Lucescu isminin şimdilik rafa kaldırdı.







Başkan Muharrem Usta'nın seçim vaatleri arasında yer alan Rumen teknik adam için çalışmaların, hocanın sözleşmesinin sürdüğü Shakhtar Donetsk Kulübü ile sona erene kadar durdurulduğu ifade edildi.



