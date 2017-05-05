Trabzonspor yeni sezon için yeni yıldızlara gözünü dikti. Savunma ve orta saha için tercihlerini netleştiren teknik direktör Ersun Yanal, kesenin ağzının açılacağı forvet konusunda da flaş bir isme göz koydu. (Fanatik)



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Aslında bu isim yabancı sayılmaz. Çünkü Yanal, bir önceki Trabzonspor döneminde de yıldız futbolcuyu istemiş ancak Sevilla, tercihini Milan kulübünden yana kullanmıştı. Şimdi ise şartlar bu transfer için daha uygun. O golcünün adı Milan'ın dünyaca ünlü yıldızı Carlos Bacca.



Zira İtalyan ekibini Çinliler satın aldı ve yeni sezon için çok ses getirecek transferler planlıyorlar. Yani Milan'da büyük bir kadro revizyonu yaşanması bekleniyor. Çizme'de beklediğini bulamayan Carlos Bacca'nın da gelebilecek cazip teklife olumlu yaklaşması söz konusu.







kaynak:sabah