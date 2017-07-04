

Süper Lig takımlarından Trabzonspor'dan bir transfer daha geldi.







Bordo-Mavililer, geçtiğimiz sezon ligin sürpriz takımı Medipol Başakşehir'de forma giyen Edin Visca ile anlaşmaya vardı. Karadeniz ekibi ayrıca Boşnak futbolcu ile anlaştı.



















kaynak:posta