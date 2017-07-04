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Trabzonspor'dan Edin Visca ile anlaştı

TRABZONSPOR'DAN EDİN VİSCA İLE ANLAŞTI

50. yılında şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor, Süper Lig'de fırtınalar estiren Medipol Başakşehir ile Edin Visca transferinde anlaştı.

Tarih : 04 Temmuz 2017, 12:35
Puan Ver : Trabzonspor'dan Edin Visca İle Anlaştı(10/10)12


Süper Lig takımlarından Trabzonspor'dan bir transfer daha geldi.



Bordo-Mavililer, geçtiğimiz sezon ligin sürpriz takımı Medipol Başakşehir'de forma giyen Edin Visca ile anlaşmaya vardı. Karadeniz ekibi ayrıca Boşnak futbolcu ile anlaştı.



 



 



 



 



kaynak:posta








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