TRABZONSPOR'DA UÇAĞIN ARDINDAN OTOBÜSLÜ KOMBİNE DÖNEMİ
Trabzonspor, Akyazı Stadı için uçaklı kombinelerin ardından otobüslü kombineleri de satışa sunuyor.
Akyazı Stadı'nda 25 bin kombine satışı hedefleyen Trabzonspor, daha önce başlattığı 'uçan kombine'den sonra 'otobüslü kombine' satışının da yarın başlayacağını açıkladı. Trabzonspor'un internet sitesinde, 'otobüslü kombine' satışıyla ilgili açıklama şöyle: "Trabzonsporumuzun yeni stadyumu Akyazı'ya yönelik kombine satışlarımız devam ederken, daha önce duyurusunu yaptığımız çevre il ve ilçeleri için otobüslü kombineyi de, 24 Eylül 2016'da hayata geçiriyoruz. 2016-17 sezonu kombinesi alan taraftarlarımız, Metro Turizm satış ofislerinden Passolig kartlarını göstererek indirimli seyahat edebilecektir."
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