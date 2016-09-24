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trabzonspor'da uçağın ardından otobüslü kombine dönemi

TRABZONSPOR'DA UÇAĞIN ARDINDAN OTOBÜSLÜ KOMBİNE DÖNEMİ

Trabzonspor, Akyazı Stadı için uçaklı kombinelerin ardından otobüslü kombineleri de satışa sunuyor.

Tarih : 24 Eylül 2016, 14:05
Puan Ver : Trabzonspor'da Uçağın Ardından Otobüslü Kombine Dönemi(0/10)


Akyazı Stadı'nda 25 bin kombine satışı hedefleyen Trabzonspor, daha önce başlattığı 'uçan kombine'den sonra 'otobüslü kombine' satışının da yarın başlayacağını açıkladı. Trabzonspor'un internet sitesinde, 'otobüslü kombine' satışıyla ilgili açıklama şöyle: "Trabzonsporumuzun yeni stadyumu Akyazı'ya yönelik kombine satışlarımız devam ederken, daha önce duyurusunu yaptığımız çevre il ve ilçeleri için otobüslü kombineyi de, 24 Eylül 2016'da hayata geçiriyoruz. 2016-17 sezonu kombinesi alan taraftarlarımız, Metro Turizm satış ofislerinden Passolig kartlarını göstererek indirimli seyahat edebilecektir."








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