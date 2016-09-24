

Akyazı Stadı'nda 25 bin kombine satışı hedefleyen Trabzonspor, daha önce başlattığı 'uçan kombine'den sonra 'otobüslü kombine' satışının da yarın başlayacağını açıkladı. Trabzonspor'un internet sitesinde, 'otobüslü kombine' satışıyla ilgili açıklama şöyle: "Trabzonsporumuzun yeni stadyumu Akyazı'ya yönelik kombine satışlarımız devam ederken, daha önce duyurusunu yaptığımız çevre il ve ilçeleri için otobüslü kombineyi de, 24 Eylül 2016'da hayata geçiriyoruz. 2016-17 sezonu kombinesi alan taraftarlarımız, Metro Turizm satış ofislerinden Passolig kartlarını göstererek indirimli seyahat edebilecektir."