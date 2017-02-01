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trabzonspor'da suk'un sözleşmesi feshedildi

TRABZONSPOR'DA SUK'UN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Trabzonspor Kulübü, Güney Koreli futbolcu Hyun Jun Suk'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini borsaya bildirdi.

Tarih : 01 Şubat 2017, 13:45
Puan Ver : Trabzonspor'da Suk'un Sözleşmesi Feshedildi(9/10)6


Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Hyun-Jun Suk arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadesi kullanıldı.



Sezon başında Portekiz'in Porto takımından 750 bin avroya kiralanan Hyun Jun Suk ile 1 milyon avro karşılığında bir yıllık sözleşme imzalanmıştı.



 



kaynak:sabah








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