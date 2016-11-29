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trabzonspor'da sitem: küme düşüyoruz

TRABZONSPOR'DA SİTEM: KÜME DÜŞÜYORUZ

Tecrübeli hoca, taraftarların tepkisinin haklı olduğunu söyledi: Benim de içim parçalanıyor.

Tarih : 29 Kasım 2016, 10:07
Puan Ver : Trabzonspor'da Sitem: Küme Düşüyoruz(6/10)6


Büyük beklentilerle Trabzonspor'un başına getirilen Ersun Yanal hayal kırıklığı yaşattı. 12 haftada 3 galibiyet alabilen tecrübeli çalıştırıcı, yönetime 'başarının neden gelmediği' konusunda detaylı bir rapor sunacak. Yönetim kurulu, rapora göre yeni yol haritasını şekillendirecek. Bazı yöneticiler kan değişikliğinin takıma heyecan katacağını savunsa da başkan Muharrem Usta, Ersun Yanal ile devam edilmesi fikrini koruyor.



ELDEN GELENİ YAPIYORUZ

Ersun Yanal, kendisine tepki gösteren taraftarlara ise sözünün olmadığını belirterek, "Taraftarlarımız söyleyecekleri ve söyledikleri her şeyde haklı. Tüm sorumluluk bende" dedi. Alınan sonuçların kendisinin de içini parçaladığını vurgulayan Yanal, çözüm için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.



 



kaynak:fotomaç








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