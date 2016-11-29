TRABZONSPOR'DA SİTEM: KÜME DÜŞÜYORUZ
Tecrübeli hoca, taraftarların tepkisinin haklı olduğunu söyledi: Benim de içim parçalanıyor.
Büyük beklentilerle Trabzonspor'un başına getirilen Ersun Yanal hayal kırıklığı yaşattı. 12 haftada 3 galibiyet alabilen tecrübeli çalıştırıcı, yönetime 'başarının neden gelmediği' konusunda detaylı bir rapor sunacak. Yönetim kurulu, rapora göre yeni yol haritasını şekillendirecek. Bazı yöneticiler kan değişikliğinin takıma heyecan katacağını savunsa da başkan Muharrem Usta, Ersun Yanal ile devam edilmesi fikrini koruyor.
ELDEN GELENİ YAPIYORUZ
Ersun Yanal, kendisine tepki gösteren taraftarlara ise sözünün olmadığını belirterek, "Taraftarlarımız söyleyecekleri ve söyledikleri her şeyde haklı. Tüm sorumluluk bende" dedi. Alınan sonuçların kendisinin de içini parçaladığını vurgulayan Yanal, çözüm için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.
kaynak:fotomaç
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar