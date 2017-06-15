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trabzonspor'da sıra 'türk messi' abdulkadir'de...

TRABZONSPOR'DA SIRA 'TÜRK MESSİ' ABDULKADİR'DE...

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Yusuf Yazıcı'nın ardından gözünü 'Türk Messi' olarak söylenen altyapı ürünü Abdülkadir Ömür'e cevirdi. Deneyimli teknik adam, yeni sezon öncesi oyuncuya 'Gelişimini izliyorum. Çalışmaya devam et' mesajı verdi.

Tarih : 15 Haziran 2017, 13:49
Puan Ver : Trabzonspor'da Sıra 'türk Messi' Abdulkadir'de...(6/10)4


Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 50. yıl kadrosunu kurarken bir taraftan da gelecek vadeden oyuncuları yakından takip ediyor.



Trabzonspor'un altyapısında yetişen yetenekli yerli oyuncuları kadroya monte etmek isteyen Yanal, özellikle Trabzonspor'da sürekli forma şansı bulmasının ardından A Milli Futbol Takımına kadar yükselen ve ilk maçında olumlu izler bırakan Yusuf Yazıcı'nın ardından gözünü 'Türk Messi' olarak söylenen altyapıdan Abdülkadir Ömür'e cevirdi.



BU KEZ VİTRİNE ABDULKADİR ÖMÜR ÇIKACAK



Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal, UEFA'nın 'Türk Messi' olarak adlandırdığı Abdülkadir Ömür'ü, Yusuf Yazıcı'nın ardından vitrine çıkarmayı planlıyor.



Bu sezon A Takım ile birlikte idmanlara çıkan ve U21 takımıyla maçlara çıkan genç oyuncusuna çalışma programı veren Yanal, gelişimini yakından takip ederken, sabırla çalışmasını istedi.



Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'e oldukça güvenen Yanal, Abdurrahim Dursun, Yunus Emre Çakır gibi genç isimleri de kamp kadrosuna dahil ederek gelişimlerini yakından izleyecek.



 



kaynak:sabah








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