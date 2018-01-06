Fenerbahçe Doğuş'ta Sakatlık Şoku! 1 Ay Sahalardan Uzak Kalacak
Edirne'nin Tek Kadın Kasabı Kübra, Poşet Açarak Başladı, Şimdi Kemik Kırıyor
Diego Costa Maça Damga Vurdu! Önce Attı Sonra Atıldı
Trabzonspor'da Sakatlık Şoku! Acılar İçinde Yerde Kaldı
Tarihe Geçen İlk Türk! Bu İmzanın Anlamı Çok Başka
Fatih Terim'e Sert Sözler: Mekan Basan İmparator Olamaz!
Liverpool, Cenk Tosun'un Takımını 85 Milyonluk Oyuncuyla Yıktı!
Nuri Şahin'den Cenk Tosun'a Şartlı Tebrik
Trabzonsporlu Burak Yılmaz'ın Kaza Yaptığı Geceden Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
Fenerbahçeli Giuliano: Takım İçinde Bazı Şeyleri Düzeltmemiz Gerek
Cenk Tosun, Beşiktaş Taraftarına Veda Etti
Arda Turan Amerika Temsilcisi Chicago Fire'a Transfer Oluyor
Cenk Tosun'dan Büyük Fedakarlık
Trabzonspor Cas Sorununu Mas Transferiyle Halletti
Teleset Mobilya Akhisarspor Yevhen Seleznyov'u Renklerine Bağladı
Körfez Kupası Finalinde Tribün Bariyeri Çöktü: 40 Yaralı
Trabzonspor Brezilyalı Yıldız İçin Resmi Teklif Yaptı
Başakşehirli Yıldızdan Olay Fenerbahçe İtirafı: İmza An Meselesiydi
Dünyanın En Fazla Kazanan Futbolcusu Tevez'in Yeni Takımı Belli Oldu
Van Persie'nin Son Sözü Aziz Yıldırım'ı Çıldırttı

Trabzonspor'da sakatlık şoku! Acılar içinde yerde kaldı

TRABZONSPOR'DA SAKATLIK ŞOKU! ACILAR İÇİNDE YERDE KALDI

Antalya kampında ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor Burak Yılmaz'ın sakatlığı ile sarsıldı. Yıldız futbolcu Abdülkadir ile girdiği ikili mücadele sonucunda acılar içinde yerde kaldı.

Tarih : 06 Ocak 2018, 17:50
Puan Ver : Trabzonspor'da Sakatlık Şoku! Acılar İçinde Yerde Kaldı(7/10)3

Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarını gerçekleştiren Trabzonspor, bugün saat 11.00'de yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana izinsiz olarak kampa katılmayan Sosa ve kaleci Esteban'ın yanı sıra kamp kadrosuna dahil edilmeyen Volkan ile Bongonda katılmadı. Verilen izinin tamamlanmasıyla kampa gelen Durica, Bero, Kucka, Hubocan, Pereira, Castillo ve Rodallega ise takımdan ayrı olarak koşu yaptı. BURAK YILMAZ SAKATLIK YAŞADI

Diğer oyuncular ise kondisyon çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç gerçekleştirdi. Oldukça sert geçen bu çalışma sırasında Abdülkadir Ömür ile ikili mücadeleye giren Burak Yılmaz acılar içinde yerde kaldı. Uzun süre saha kenarında tedavisi yapılan Burak Yılmaz, daha sonra ayağa kalkıp çalışmaya devam etmek istedi ancak ağrıları nedeniyle sahayı erkenden terk etti. Burak Yılmaz'ın durumunun çekilecek MR sonrası netlik kazanacağı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trabzonspor  Da  Sakatlık  Şoku  Acılar  İçinde  Yerde  Kaldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER