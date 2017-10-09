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Trabzonspor'da Sakatlanan Burak Yılmaz, Akhisarspor Maçında Oynayamayacak
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Trabzonspor'da Sakatlanan Burak Yılmaz, Akhisarspor Maçında Oynayamayacak

TRABZONSPOR'DA SAKATLANAN BURAK YILMAZ, AKHİSARSPOR MAÇINDA OYNAYAMAYACAK

Trabzonspor'da fedakarlık yaparak sakat sakat oynayan Burak Yılmaz, Milli Takım'ın İzlanda maçında sakatlığı ciddileştiği için, ligdeki Akhisarspor maçında oynayamayacak.

Tarih : 09 Ekim 2017, 18:20
Puan Ver : Trabzonspor'da Sakatlanan Burak Yılmaz, Akhisarspor Maçında Oynayamayacak(6/10)2

Ligde oynadığı son maçlarda fedakarlık yaparak sakat sakat oynayan Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz, Milli Takım'ın İzlanda ile oynadığı maçta tekrar sakatlandı.

AKHİSARSPOR MAÇINDA OYNAYAMAYACAK

Şiddetli ağrılar yaşayan 32 yaşındaki oyuncunun Trabzon'da tedavisine başlandığı, ancak hafta sonunda Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanacak karşılaşmada forma giymesinin zor olduğu belirtildi.

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın Burak ile bir görüşme yaptıktan sonra net kararını vereceği, ancak golcü oyuncunun bu hafta sonu dinlendirilmesinin beklendiği de kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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