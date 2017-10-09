Ligde oynadığı son maçlarda fedakarlık yaparak sakat sakat oynayan Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz, Milli Takım'ın İzlanda ile oynadığı maçta tekrar sakatlandı.

AKHİSARSPOR MAÇINDA OYNAYAMAYACAK

Şiddetli ağrılar yaşayan 32 yaşındaki oyuncunun Trabzon'da tedavisine başlandığı, ancak hafta sonunda Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanacak karşılaşmada forma giymesinin zor olduğu belirtildi.

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın Burak ile bir görüşme yaptıktan sonra net kararını vereceği, ancak golcü oyuncunun bu hafta sonu dinlendirilmesinin beklendiği de kaydedildi.

Kaynak: haberinburada