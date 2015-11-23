

Olay dün gece Trabzon'un Kahramanmaraş Caddesi'nde bir otelde meydana geldi. Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'na yakınlığıyla bilinen K.B. isimli şahıs, kendisiyle ilgili çeşitli sözler sarf ettiği iddiasıyla, başkan adaylarından Muharrem Usta'nın yeğeni olduğu iddia edien F.U. ile sözlü tartışmaya girdi. Bu sırada K.B.'nin, "Ne işiniz var Trabzon'da? Size mi kaldı Trabzonspor" dediği iddia edildi. Otel lobisindeki tartışmanın büyümesi üzerine silahını çeken K.B., yere doğru 2 el ateş açtı. Seken kurşunlar otelin duvarına isabet ederken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olayın ardından K.B., aracıyla otelden ayrılırken, polis olay yerinde inceleme yaptı. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.







USTA: "KORKAKLAR TARİH YAZAMAZ"







Olay sırasında İstanbul'da bulunan Muharrem Usta, bugün Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak olayı değerlendirdi. Usta'nın mesajında, "Değerli arkadaşlar, biz birilerinin tehditlerinden yılacak, kaçacak insanlar değiliz. Unutmayın ki korkaklar tarih yazamaz" ifadesini kullandığı gözlendi.