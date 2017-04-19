

Trabzonspor, 50 yıllık tarihinde bugüne kadar kadrosuna mevcut yabancılarıyla birlikte 120 oyuncu kattı. Söz konusu oyunculardan 5'i 100 maçın üzerine çıkabildi. Yabancılar içinde en çok formayı giyen isim İbrahim Yattara 228 maç ile ilk sırayı alırken, Colman 161 maç, Alanzinho 140, Şota 121 maç ve Petkovic 103 maç ile takip etti.







Son yıllarda yapılan yabancı transferlerinden beklediği verimi alamayan Karadeniz ekibi, sezon başında kadrosunda bulunan ve maliyetleri nedeniyle yük olun bir çok yabancı isimle yollarını ayırdı. Sezon başında göreve gelen teknik direktör Ersun Yanal, yeniden yapılanma planlamasında yurt dışından takıma katılacak oyuncuların seçimine büyük bir titizlikle yürütse de bazı isimlerin beklentilerin altında kalması nedeniyle devre arasında yollarını ayırdı.







kaynak:Sabah