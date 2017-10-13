Süper Lig´de geride kalan 7 haftada 5 maçta forma giyen ve son 3 karşılaşmada da ilk 11´in değişmez ismi olan Trabzonspor´un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, yükselen performansıyla değerini artırdı.

BU SEZON DÜZENLİ OLARAK FORMA GİYMEYE BAŞLADI

Bordo mavililerin altyapısında yetişen 18 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür, özellikle 2017-18 sezonunda düzenli olarak takımda forma şansı bulmaya başladı. Oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu 5 maçta 2 asistlik performansla da skora katkı sağladı.

DEĞERİNİ 500 BİN EURO ARTIRDI

Yükselen performansıyla birçok Avrupa kulübünün de transfer gündeminde yer alan Abdülkadir Ömür, dünyaca ünlü futbol veri sitesi transfermarkt´a göre piyasa değerini de 4 ayda 500 bin Euro artırdı.

Son olarak 9 Haziran 2017´de piyasa değeri 200 bin Euro olarak gösterilen genç oyuncunun 6 Ekim 2017´de yapılan son güncellemeyle yeni değeri 700 bin Euro olarak gösterildi.

3 OYUNCU DEĞER KAYBETTİ

Bu arada Trabzonspor´un 2017-18 sezonu 1´inci transfer ve tescil döneminde kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, Juraj Kucka ve Jose Sosa ise değer kaybetti. 19 Haziran 2017´de değeri 5 milyon 20 bin Euro olarak gösterilen Burak´ın 6 Ekim´de yayınlanan son verilere göre piyasa değeri 3 milyon 500 bin Euro´ya, 8 Haziran 2017´de değeri 9 milyon Euro olarak gösterilen Kucka´nın değeri 7 milyon Euro´ya, yine 8 Haziran 2017´de değeri 5 milyon Euro olan Sosa´nın ise son güncellemeyle piyasa değeri 4 milyon Euro´ya geriledi.

ESTEBAN KULÜBEYE

Öte yandan Trabzonspor´un ligin 6´ncı haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maça ilk 11´de başlayan ancak devre arasında kendini iyi hissetmeyerek oyundan çıkan ve ardından da birkaç gün antrenmanlara katılmayan Esteban Alvarado´nun, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasıyla kadrodaki yerini alması bekleniyor. Lig´de son oynanan Beşiktaş maçının kadrosunda yer almayan ancak milli arada da Katar´da Al Sadd takımıyla oynanan özel maçın ikinci yarısında forma giyerek yeniden takıma dönen Kosta Rikalı kalecinin, tekrar ilk 11´de görev yapmak istediği ve bunun için de çalışmalarda istekli olduğu belirtildi.

Kaynak: haberinburada