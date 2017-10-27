TRABZONSPOR'DA İSTİFALARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR
Trabzonspor'da Mali İşler Koordinatör Yardımcısı Fatih Vardaroğlu görevinden istifa etti. Vardaroğlu, bu sene Trabzonspor'da istifa eden 12'nci yönetici oldu.
Süper Lig´in 9´uncu haftasında oynanan ve 1-0 kaybedilen Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından 6 yöneticinin istifa ettiği Trabzonspor´da, Mali İşler Koordinatör Yardımcısı Fatih Vardaloğlu´nun da görevinden ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiği belirtildi. Vardaloğlu´nun, istifa mektubunu kulübe de gönderdiği öğrenildi.
YÖNETİMDE SADECE 10 KİŞİ KALDI
Bu arada Vardaloğlu´nun istifasının ardından yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden yönetici sayısı 12 oldu. Başkan Muharrem Usta ile birlikte yönetimde 10 kişi kaldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar