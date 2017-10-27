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Trabzonspor'da istifaların ardı arkası kesilmiyor

TRABZONSPOR'DA İSTİFALARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Trabzonspor'da Mali İşler Koordinatör Yardımcısı Fatih Vardaroğlu görevinden istifa etti. Vardaroğlu, bu sene Trabzonspor'da istifa eden 12'nci yönetici oldu.

Tarih : 27 Ekim 2017, 23:30
Puan Ver : Trabzonspor'da İstifaların Ardı Arkası Kesilmiyor(9/10)5

Süper Lig´in 9´uncu haftasında oynanan ve 1-0 kaybedilen Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından 6 yöneticinin istifa ettiği Trabzonspor´da, Mali İşler Koordinatör Yardımcısı Fatih Vardaloğlu´nun da görevinden ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiği belirtildi. Vardaloğlu´nun, istifa mektubunu kulübe de gönderdiği öğrenildi.

YÖNETİMDE SADECE 10 KİŞİ KALDI

Bu arada Vardaloğlu´nun istifasının ardından yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden yönetici sayısı 12 oldu. Başkan Muharrem Usta ile birlikte yönetimde 10 kişi kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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