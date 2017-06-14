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trabzonspor'da istifa

TRABZONSPOR'DA İSTİFA

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Orhan İlarslan, istifa ettiğini açıkladı.

Tarih : 14 Haziran 2017, 15:06
Puan Ver : Trabzonspor'da İstifa(7/10)6


Orhan İlarslan, yaptığı açıklamada, istifa dilekçesini noter kanalıyla kulübe gönderdiğini belirterek, "1,5 yıldır birlikte çalıştığım yönetimde içime sinmeyen, örtüşmeyen bazı konular oldu. Bu nedenle istifa ettim. İnşallah Trabzonspor için ilerisi iyi olur." ifadelerini kullandı.



İlarslan, daha önce de bordo-mavili kulüpte genel saymanlık görevini bırakmıştı.

 



 



kaynak:sabah








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