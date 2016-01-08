TRABZONSPOR'DA İLK FEDA ONUR KIVRAK'TAN
Trabzonspor'da, başkan Muharrem Usta ile masaya oturan Onur Kıvrak, 3 milyon 100 bin Euro olan yıllık ücretini 2 milyon 225 bin Euro'ya indirmeyi kabul etti. 2 yıllık sözleşme imzalayacak olan tecrübeli kaleci, toplamda 1.7 milyon Euro (5.5 milyon TL) fedakarlık yapmış oldu.
Trabzonspor yönetimi, yüksek maliyetleri düşürmek için futbolcularla masaya oturmaya başladı. İlk fedakarlık kaptan Onur Kıvrak'tan geldi. Tecrübeli file bekçisi, hem sözleşmesini 2 yıl uzattı hem de yıllık ücretinde yüzde 35'lik indirimi kabul etti.
Başkan Muharrem Usta, dün Onur'la bir araya gelirken ekonomik sıkıntılardan söz etti ve gelecek yılki şampiyonluk hayalini anlattı
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