Trabzonspor'da, başkan Muharrem Usta ile masaya oturan Onur Kıvrak, 3 milyon 100 bin Euro olan yıllık ücretini 2 milyon 225 bin Euro'ya indirmeyi kabul etti. 2 yıllık sözleşme imzalayacak olan tecrübeli kaleci, toplamda 1.7 milyon Euro (5.5 milyon TL) fedakarlık yapmış oldu.