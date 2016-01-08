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trabzonspor'da ilk feda onur kıvrak'tan

TRABZONSPOR'DA İLK FEDA ONUR KIVRAK'TAN

Trabzonspor'da, başkan Muharrem Usta ile masaya oturan Onur Kıvrak, 3 milyon 100 bin Euro olan yıllık ücretini 2 milyon 225 bin Euro'ya indirmeyi kabul etti. 2 yıllık sözleşme imzalayacak olan tecrübeli kaleci, toplamda 1.7 milyon Euro (5.5 milyon TL) fedakarlık yapmış oldu.

Tarih : 08 Ocak 2016, 14:16
Puan Ver : Trabzonspor'da İlk Feda Onur Kıvrak'tan(7/10)9


Trabzonspor yönetimi, yüksek maliyetleri düşürmek için futbolcularla masaya oturmaya başladı. İlk fedakarlık kaptan Onur Kıvrak'tan geldi. Tecrübeli file bekçisi, hem sözleşmesini 2 yıl uzattı hem de yıllık ücretinde yüzde 35'lik indirimi kabul etti.



Başkan Muharrem Usta, dün Onur'la bir araya gelirken ekonomik sıkıntılardan söz etti ve gelecek yılki şampiyonluk hayalini anlattı








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