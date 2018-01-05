Pijamalı Kalecinin Oğlu, Mirası Devraldı
Volkswagen, Türkiye'de Zirveyi Renault'a Kaptırdı
İlk Yerli Tüfeği, Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı Kullanmaya Başladı
Real Madrid'in Stadındaki Turlarda Artık Bitcoin İle Ödeme Yapılabilecek
Transfer Resmen Açıklandı! Jeremy Menez, Club America'da
Galatasaray, Nigel De Jong Ayrılığını Kap'a Bildirdi
Volkan'dan Ozan Ve Robin Van Persie'ye Yeşil Işık: Dönsünler
Thomas Müller'den Beşiktaş İtirafı: Çok Sert Olacak
Thy, Airbus'tan 25 Adetlik Uçak Alımı İçin Anlaşma İmzalayacak
Cenk Tosun, Tek Başına 172 Şirketi Geride Bıraktı
Galatasaray'ın İlk Transferi, Bugün İstanbul'a Geliyor
Türk Akımı, Mayısta Türk Kıyılarına Ulaşacak
Bakan Müjdeyi Verdi! 36 Bin Personel Alınacak
Eski Gs'li Futbolcu İçin Olay Yaratan Yorum: Kız Arkadaşı Lanetledi
İsmail Kartal: Löw'le Çalışacaktım, Merkel Almanya'dan Ayrılmasına İzin Vermedi
Erzurum'a Kuruldu! 24 Saat Öncesinden Uyaracak
Vatandaşlar Dikkat! Devlete Fazla Para Ödüyor Olabilirsiniz
Şampiyonlar Ligi Tarihinde Bir İlk
Askerin 3 Öğün Yemek Maliyeti 28 Lirayı Bulacak
Cenk Tosun'un Everton Transferinde Pürüz Çıktı

Trabzonspor'da iki yıldız kadro dışı bırakıldı

TRABZONSPOR'DA İKİ YILDIZ KADRO DIŞI BIRAKILDI

Trabzonspor'un Antalya kampında Volkan Şen ve Theo Bongonda yer almadı.

Tarih : 05 Ocak 2018, 13:50
Puan Ver : Trabzonspor'da İki Yıldız Kadro Dışı Bırakıldı(6/10)2

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında 27 Aralık 2017'de Atiker Konyaspor ile oynadığı maçın ardından izne çıkan Trabzonspor, bugün Antalya'da toplanarak saat 18.00'de yaptığı antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarına başladı.

Kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınmayla başladı, dar alanda pas ve topla çalışmalarla devam etti.

Antrenmanın son bölümünde ise yarı sahada çift kale maç oynandı.

VOLKAN VE BONGONDA KAMP KADROSUNDA YOK

Bordo-mavililerde takımdan ayrılması gündemde olan Volkan Şen ile Theo Bongonda kamp kadrosuna dahil edilmedi.

ONAZI ERKEN DÖNDÜ

Bu arada Trabzonspor'da yabancı oyunculara 1 gün fazladan izin verilmesine rağmen erken dönen Ogenyi Onazi takımın bu akşamki çalışmasında yer aldı. Diğer yabancı oyuncuların ise yarın takımın kampına dahil olması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trabzonspor  Da  İki  Yıldız  Kadro  Dışı  Bırakıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER