Trabzonspor'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen oyunculardan Douglas, Özer Hurmacı ve Cardozo ile transferleri için yönetim görüşme yapacak.



Yeniden yapılanma kapsamında kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayırmaya hazırlanan Trabzonspor yönetimi, teklif gelen Douglas Franco Teixeira, Özer Hurmacı ve Oscar Cardozo'nun transferlerinin resmiyete dökülmesi için görüşmelere başlayacak. Savunma oyuncusu Douglas'ın Sporting Lizbon ile büyük oranda anlaşma sağladığı, Özer Hurmacı için de oyuncu ile bonservis şartları konusunda el sıkışıldığı, Oscar Cardozo için ise Malaga ve birkaç kulübün daha temas halinde olduğu öğrenildi.