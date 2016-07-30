O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

trabzonspor'da iç transferde görüşmeler başlıyor

TRABZONSPOR'DA İÇ TRANSFERDE GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Trabzonspor'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen oyunculardan Douglas, Özer Hurmacı ve Cardozo ile transferleri için yönetim görüşme yapacak.

Tarih : 30 Temmuz 2016, 12:51
Puan Ver : Trabzonspor'da İç Transferde Görüşmeler Başlıyor(10/10)11


Yeniden yapılanma kapsamında kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayırmaya hazırlanan Trabzonspor yönetimi, teklif gelen Douglas Franco Teixeira, Özer Hurmacı ve Oscar Cardozo'nun transferlerinin resmiyete dökülmesi için görüşmelere başlayacak.  Savunma oyuncusu Douglas'ın Sporting Lizbon ile büyük oranda anlaşma sağladığı, Özer Hurmacı için de oyuncu ile bonservis şartları konusunda el sıkışıldığı, Oscar Cardozo için ise Malaga ve birkaç kulübün daha temas halinde olduğu öğrenildi.







Etiketler: Trabzonspor  Da  İç  Transferde  Görüşmeler  Başlıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER