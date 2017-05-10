Trabzonspor'a sezon başında Kızılyıldız'dan transfer edilen Ibanez, 30 haftası geride kalan ligde 25 maçta forma giyemedi. Kızılyıldız formasıyla Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında mücadele eden Arjantinli oyuncu, Trabzonspor'daki performansı nedeniyle 21 yaş altı takımında görev yapıyor.



Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Arjantinli futbolcu Luis Ibanez adeta unutuldu.







Sezon başında Kızılyıldız Kulübünden 1,4 milyon avro bonservis bedeli ile kadroya dahil edilen 28 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili takımda fazla forma şansı bulamadı.







Ligin ilk yarısında sadece 5 lig maçında 211 dakika görev yapan Ibanez, takımına skor katkısı da sağlayamadı.







Ibanez, ligde 4. haftadaki Aytemiz Alanyaspor ve 10. haftadaki Gençlerbirliği maçlarında 90, 3. haftadaki Osmanlıspor karşılaşmasında 19, 10. haftadaki Beşiktaş maçında 11, 2. haftadaki Gaziantepspor müsabakasında 1 dakika süre alırken, son 18 maçta ise forma giyemedi.







kaynak:sabah