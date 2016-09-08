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trabzonspor'da hedef 200 milyon lira gelir

TRABZONSPOR'DA HEDEF 200 MİLYON LİRA GELİR

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, bu yıl gelirlerinin 200 milyon lirayı aşarak rekor kırabileceğini söyledi.

Tarih : 08 Eylül 2016, 17:11
Puan Ver : Trabzonspor'da Hedef 200 Milyon Lira Gelir(9/10)10


Bordo-mavili kulübün, Turkcell ile yeni projesi "61cell"in Çırağan Sarayı'nda düzenlenen tanıtım toplantısına Muharrem Usta ve Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ile bordo-mavili futbolcular Mehmet Ekici, Luis Ibanez ve Fabion Castillo katıldı.  



Toplantıda konuşan başkan Muharrem Usta, bu yıl Trabzonspor için çok önemli işlere imza attıklarını belirterek, "Başkanlık seçimine girerken 'Trabzonspor'un gelirini arttıracağız.' demiştik. İnşallah bu sene gelirimiz 200 milyon lirayı aşarak bir rekor kıracak gibi. Tüm Trabzonsporlular, kulübün geleceğinin bu tür anlaşmalardan geçeceğini görecek. Turkcell ile hem 61cell hem de Akyazı'nın akıllı stat olması yönünde iş birliğimiz var. 61'in Trabzonspor'a büyük güç katacağını düşünüyorum." diye konuştu.








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